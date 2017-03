HyperX Alloy FPS Mechanische Gaming Tastatur: Die HyperXTM Alloy FPS Mechanische Gaming-Tastatur überzeugt mit einem minimalistischen, kompakten Design, das es zur idealen Wahl für FPS-Gaming an jedem Ort macht. Durch sein platzsparendes Layout lässt es maximalen Freiraum auf dem Schreibtisch für den Mauseinsatz bei First-Person-Shootern und bietet gleichzeitig vollen Funktionsumfang und bequeme Mobilität für Gaming unterwegs. Der Stahlrahmen der Tastatur garantiert dauerhafte Haltbarkeit und Stabilität.

Die ultramobile HyperX Alloy FPS bekommst Du komplett mit einer hochwertigen Netztasche, um die Tastatur und Zubehör geschützt aufzubewahren – auf Turnieren, LAN-Events und überall, wohin das Gaming Dich führt. Das abnehmbare Mini-USB-Stromkabel mit Textilummantelung ist vor Schäden geschützt und erleichtert die ordentliche Aufbewahrung. Die mechanischen Cherry MX Tasten mit der innovativen Gold Crosspoint-Technik von Cherry sorgen für präzisen Druckkontakt in Gaming-Qualität.

Die weltweit führende Schaltertechnologie für mechanische Tasten wurde in Deutschland entworfen, entwickelt und produziert. Die selbstreinigenden Goldkontakte sind unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz, die Tasten besitzen druckfeste Federn aus einer Metalllegierung. Für die Tasten werden jeweils 50 Millionen Betätigungen ohne Verluste bei Qualität und Ansprechverhalten garantiert. Die HyperX Alloy FPS bietet einen praktischen USB-Ladeanschluss, der Dein Smartphone mit Strom versorgt, einen Spielmodus gegen versehentliche Unterbrechungen, 100-prozentiges Anti-Ghosting und vollständige N-Key-Rollover-Funktionalität. Ihre HyperX Tasten mit roter Hintergrundbeleuchtung erstrahlen durch dynamische Lichteffekte mit sechs voreingestellten LED-Modi. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind auffällige, zusätzlich strukturierte rote Keycaps, die für maximale Kontrolle und ein besseres Spielgefühl sorgen.

Ich würde mich nun nicht als total aktiver Gamer bezeichnen. Ich daddel aber gerne mal nach Feierabend 2-3 Stündchen herum und dann auch alles was mir so in die Finger kommt. Ich war daher auf der Suche nach einer guten Gaming Tastatur, die dazu auch noch erschwinglich ist, bzw. die zu einem fairen Preis angeboten wird, wenn man sich das Preis/Leistungsverhältnis anschaut. Das habe ich mit der HyperX Alloy FPS Mechanische Gaming Tastatur gefunden.

Sie ist gut verarbeitet, ordentlich schwer, dass sie beim Spielen nicht auf dem Schreibtisch verrutscht, hat vernünftige Druckpunkte und klickt sehr schön beim Anschlagen der Tasten. Zudem hat man die Möglichkeit die Kabel abzuziehen und die Tastatur in einem, wie ihr oben auf dem Bild seht, schönen Sack zu verpacken. Ideal wenn man viel auf Lan-Partys unterwegs ist. Bin ich zwar nicht mehr, aber ich habe für die tägliche Arbeit eine andere Tastatur dran und wenn ich abends eine Runde zocke, dann schließe ich die HyperX Alloy FPS Mechanische Gaming Tastatur an, die während des Tages eben in diesem Beutel verstaut wird.

Eine sehr schöne Idee fand ich übrigens die geriffelten Extra WASD Tasten, die man ganz leicht umbauen kann. Gibt ja durchaus Spieler die den extra Grip brauchen, ich gehöre da auch dazu. Insgesamt gesehen fand ich die Tastatur klasse, für mich genau das richtige, daher meine klare Empfehlung, eine wirklich sehr gelungene Tastatur für diesen, wie ich finde, fairen Preis. Schaut sie euch einfach mal an, viel Spaß beim daddeln.