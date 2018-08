Hygge – Häkeltraum und Winterzauber: Accessoires, Deko und Geschenke häkeln ist ein Buch von Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 24. Juli 2018.

Hygge – Häkeltraum und Winterzauber: Wenn es draußen kälter wird und der erste Frost Äste und Wiesen bedeckt, dann kommt die Zeit, in der man sich wieder in sein wohliges Zuhause zurückzieht. Mit zahlreichen Häkelprojekten zum Selbermachen zeigt epipa, wie man sich die ländliche Winteridylle in die eigenen vier Wände holt. Anleitungen für warme Handschuhe und Schals, schöne Dekorationselemente und kleine selbstgemachte Geschenke werden von stimmungsvollen Fotografien und Geschichten vom Landleben im Schnee eingerahmt. „Häkeltraum und Winterzauber“ lädt zum Schmökern, Träumen und Verschenken ein.

Ich sage es ja oft, ich bin ein Freund von Handarbeiten, das sind Hobbys, die leider fast aussterben, daher freue ich mich immer, wenn mir so ein Buch in die Hände fällt und ich es euch zeigen darf, denn handarbeiten müssen überleben, denn was man da teilweise zaubern kann bleibt viel länger erhalten und ist emotional viel wertvoller als so manch gekaufter Kram. So kann ich euch nur raten euch dieser Hobbys mal selbst anzunehmen, wenn Du das bereits machst, also zb. stricken oder häkeln, kann ich dir das Buch und auch folgende mehr als empfehlen.

Easy Jersey – Nähen lernen: Das kleine ABC des Jersey-Nähens! Für alle Nähanfänger bietet „Easy Jersey – Nähen lernen“ das Wichtigste zum Thema kurz und knapp zusammengefasst. In dem umfassendes Grundlagenwerk werden die unterschiedlichen Techniken und Nähmaschinen-Typen mit Hilfe von vielen Fotos auf den Punkt gebracht. Für das erste Erfolgserlebnis werden kleine und einfache Projekte vorgestellt, dank des beiliegenden Schnittmusterbogens können Rock, Leggins, Top und Shirt nachgenäht und das Gelernte gleich angewendet werden. Das perfekte Nachschlagewerk für alle, die gleich losnähen wollen.

Lama Tropicana – Das Häkelbuch: Ananas, Kaktus, Lama und Melone – die trendigsten Motive einfach selbstgemacht! In „Lama Tropicana“ werden 40 zauberhafte Kleinigkeiten präsentiert, die schnell und einfach nachzuhäkeln sind. Schlüsselanhänger, Eierwärmer, kleine Häkeltiere und andere kleine Projekte vereint mit den Trendmotiven der Saison sind der ideale Einstieg in das Häkeln. Ideal zum Verschenken an Freunde, Kollegen und Familie – oder einfach zum Selbstbehalten!

Hygge – Wintertraum und Strickzauber: Willkommen im Winterwunderland! Dort wird dieses Mal allerlei Wollig-Warmes und Hübsches gestrickt. Für den Titel „Wintertraum & Strickzauber“ hat Epipa eine zauberhafte Kollektion abwechslungsreicher Designs entwickelt. Vom Strukturschal über den Snood bis zum Nackenkissen ist alles für die kalte Jahreszeit dabei. Dabei werden natürlich-schöne Garne verwendet, deren Palette die Stimmung des Winters auf dem Land perfekt einfängt. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene kommen bei den Projekten auf ihre Kosten, und die traumhafte Bebilderung macht Lust, sich die Nadeln sofort zu schnappen. Viele schöne Strickprojekte also, die den Winter so richtig kuschelig machen!

8,5 von 10 tollen Hobbys