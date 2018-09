Hurricane Heist ist ein Thriller mit u.a. Ben Cross, Ryan Kwanten und Maggie Grace von Universum Film GmbH aus dem Jahr 2018.

Hurricane Heist: Während sich einer der schlimmsten Hurrikane der Geschichte zusammenbraut und auf das Festland zusteuert, nutzt eine Gruppe von Hackern dies als Chance, um unentdeckt den ultimativen Raub durchzuziehen. Im Schutz des Wirbelsturms wollen sie die Schatzkammer von Alabama ausrauben, in der aussortierte Geldscheine im Wert von 600 Millionen Dollar nur darauf warten, zu Altpapier geschreddert zu werden. Doch die Gangster haben die Rechnung ohne die topmotivierte Bundesbeamtin Casey, den Hurrikan Experten Will und dessen Bruder, den Ex-Elitesoldaten Breeze, gemacht. Gemeinsam versuchen sie, den Millionen-Dollar-Raub zu vereiteln und nebenbei auch noch den Sturm zu überleben…

Der Film war im Grunde sehr vorhersehbar, bei jeder Szene wusste man wo einem das später nochmal begegnet. Daher war der Film auch nicht wirklich sehr spannend. Naja, es gab so 1-2 Szenen, die mich überrascht haben, aber die Story war leicht navollziehbar und nicht wirklich anspruchsvoll. Was aber richtig genial war, waren die Effekte vom Sturm. Da steckt richtig Geld drinnen, das sieht richtig klasse aus, wenn da die Häuser abheben und Sachen durch die Luft wirbeln. Das lohnt sich schon wegen den Effekten reinzuschauen. Das macht den Film sehenswert. Insgesamt ist er also ok, aber keine Hollywood Meisterleistung. Actionfans kommen allerdings auf ihren Genuss.

7,0 von 10 schweren Stürmen