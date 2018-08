Hurra! Wir basteln mit Klorollen: Mit lustigen Wackelaugen zum Aufkleben ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 24. Juli 2018.

Hurra! Wir basteln mit Klorollen: Mit lustigen Wackelaugen zum Aufkleben: Völlig von der Rolle! Das Basteln mit Klorollen geht ganz einfach und Material ist immer vorhanden. Im Handumdrehen entstehen hier Astronauten, Einhörner und Zebras, die entweder zur Dekoration aufgehängt werden können oder als tolles Spielzeug dienen. Mit den beiliegenden Wackelaugen können die Tiere und Figuren noch plastischer gestaltet werden. Die 40 bunten Bastelprojekte aus Klorollen sind kinderleicht umsetzbar und für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

Es kann so einfach sein dachte ich mir als ich dieses Buch in die Hände genommen habe. So viel Spaß und so viel Freude mit wenig Mitteln, denn im Grunde ist der Kern hier die Klorolle. Was man daraus alles basteln kann ist der Hammer. Ich bin ja immer ein bisschen kreativlos bei sowas, das wäre mir in der Tat nicht von selbst eingefallen. Am süßesten fand ich die kleine schwarze Katze, einfach herrliche Ideen und diese witzigen Augen liegen auch schon bei, die muss man nur noch aufkleben. Ich gehe jede Wette ein, dass ihr mit euren Kindern bei diesem Buch richtig viel Spaß haben werdet.

8,5 von 10 witzigen Klohrollen