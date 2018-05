2x Humans – Die komplette 2. Staffel: Die Familie Hawkins versucht die Vergangenheit hinter sich zu lassen und ihr Leben wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Niska ist auf ihrer Flucht in Berlin gelandet. Eine unerwartete romantische Begegnung führt sie zu einer schicksalshaften Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen. Leo, Max und Mia haben währenddessen ein Versteck in der Nähe einer Küstenstadt gefunden, wo Mia als ‚Anita‘ in einem Cafe arbeitet. Leo und Max kommen Hester, einem sehr speziellen Synth zur Hilfe. Doch schon bald fühlen sie sich dort von einer mysteriösen Organisation bedroht.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 3. Juni 2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.