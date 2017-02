Hui Buh Neue Welt – Lohnen sich die neuen Folgen?

Hui Buh 025/Chaos auf Schloss Burgeck: Das 1111. Jubiläum von Schloss Burgeck steht bevor, doch statt Vorfreude herrscht dicke Luft. Und das nicht nur, weil Hui Buh einen Spuk vermasselt hat oder den gierigen Bankdirektor von Zaster das Fürchten lehrt. Nein, da steckt noch etwas anderes dahinter. Eine geheimnisvolle Bedrohung braut sich zusammen, von der selbst Hui Buh nichts ahnt. Denn nach einem Streit ist das Schlossgespenst in Streik getreten – mit ungeahnten Folgen. Während die Stimmung im Schloss aufs Höchste geladen ist, machen Hui Buh und Sophie eine unheimliche Entdeckung. Können sie Schloss Burgeck und seine Bewohner retten?

Der kleine Hui Buh 03/Die wilde Koboldjagd/Der fluchende Papagei: Die wilde Koboldjagd: Niemals hat das Nachwuchsgespenst Hui Buh den frechen Kobold Kenny in die Schloss-Grundschule eingeladen! Oder doch? Na ja, vielleicht ein bisschen – aber aus Versehen. Zu blöd, denn Kenny hat vor zu bleiben und richtet sich in der Schultasche von Elias häuslich ein. Das ist für Elias eine echte Katastrophe, denn Kenny lässt alles mitgehen, was ihm gefällt. Ehe Elias sich versieht, halten ihn seine Mitschüler für einen Dieb. Die kleine Hexe Hedda Hex, Hui Buh und Elias haben so manchen Trick nötig, um Kenny wieder loszuwerden..

Ich habe eines herausgefunden, dass ich euch direkt am Anfang sagen möchte. Hui Buh ist einfach mit der Stimme von Hans Clarin besser. Ich bin ein Kind der 70er und 80er Jahre und kenne Hui Buh von früher. Ich habe die Geschichten geliebt, wenn auch so viele nicht entstanden sind und ich habe immer noch die unverwechselbare Stimme von Hans Clarin im Kopf. Ohne Frage machen das die Sprecher in diesen Neuauflagen auch sehr gut und für Kinder ist das sicher ein Spaß, aber für uns Erwachsene leider nicht, zumindest für mich. Daher fällt hier die klassische Bewertung weg, ich möchte das eher als kurze Meinung posten.

Ich hatte selbst erst in den letzten Tagen gesehen das Hui Buh neu aufgelegt wurde, das war bisher an mir vorbei gegangen, daher dachte ich, dass ich mal in die aktuellen Folgen reinhören. Sie waren auch okay, versteht mich nicht falsch, aber Hui Buh ist für mich irgendwie anders. Wie gesagt, für Kinder und Jugendliche sicher ein Highlight, wie für uns früher, aber Erwachsene werden sich, wie ich denke, nicht daran gewöhnen. Hört aber einfach selbst mal rein und macht euch ein eigenes Bild.