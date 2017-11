How To Survive als Alleinerziehende: Locker bleiben allein mit Kind ist ein Buch aus dem Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag von 2017.

How To Survive als Alleinerziehende: Locker bleiben allein mit Kind: Allein in Deutschland soll es drei Millionen Alleinerziehende geben, Tendenz steigend. Aber trotz dieser großen Zahl an Schicksalsgenossen stehen alleinerziehende Mütter und Väter mit manch verzwickter Frage ziemlich alleine da. Anders als die üblichen Bücher und Ratgeber nähert sich HOW TO SURVIVE ALS ALLEINERZIEHENDE dieser Thematik mit Leichtigkeit und Humor, unterhaltsam gewürzt mit Praxistipps, die sich bei Alleinerziehenden von heute wirklich bewährt haben.

Alleinerziehende haben es ganz sicher nicht einfach in unserer Welt, das es sogar drei Millionen Menschen sein sollen empfinde ich als sehr viel, das ist jeder zwanzigste, alleine in meiner Stadt sind das 1.000 Menschen. Ich empfinde das als sehr viel und kann mir sehr gut vorstellen, dass das Leben nicht sehr einfach ist. Ich will ehrlich sein, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht welche Ängste und Sorgen man als Alleinerziehende hat, ich kann dies nicht einmal erahnen, durch das Buch habe ich aber einen kleinen Hinweis darauf bekommen, denn auch wenn es oft sehr witzig ist, hat es durchaus auch seine ernsten Töne bei denen es Mut macht in verschiedenen Situationen. Ich kann daher allen Alleinerziehende empfehlen hier einfach mal reinzuschauen, sicher macht es die Situation nicht besser, aber vielleicht etwas unterhaltsamer.

7,0 von 10 Alleinerziehende