House Nation Ibiza 2018 ist ein Sampler von Milk&Sugar Rec. (Spv) vom 27. September 2018.

House Nation Ibiza 2018: Während sich die Season auf Ibiza langsam aber sicher ihrem Ende zuneigt, geht die Clubsaison in unseren Breitengeraden bald wieder in die heiße Phase. Den perfekten Übergang zwischen Sommersonne und Herbstlaub markiert die vierte Ausgabe der von Milk & Sugar initiierten Compilationreihe House Nation Ibiza . Mit dem unverkennbaren Vibe der Baleareninsel gespickt, entlässt sie uns energetisch in die dritte Jahreszeit. Nach bewährtem Prinzip, das schon den vorangegangenen Kopplungen hohe Chartplatzierungen bescherte, präsentieren die Münchner auf zwei CDs einen euphorischen Mix aus uplifting Housebeats und deepen Clubsounds.

House Nation Ibiza 2018 hat Tracks von international gefragten Deutschlandexporten an Bord, darunter Claptone, andhim, Tube & Berger und Nick Curly. Aber auch altbekannte House-Legenden wie Todd Terry aus den USA, Full Intention aus UK oder der Spanier David Penn geben sich die Ehre. Wie es sich für die Initiatoren eines solchen Projekts gehört, sind auch Milk & Sugar selbst mit einem Stück vertreten. Gemeinsam mit Roland Clark präsentieren sie Need You In My Life im Superlover Remix. House Nation Ibiza 2018 erscheint am 28. 09. als limitierte CD-Auflage.

7,0 von 10 geilen tracks