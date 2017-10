Hounds Of Love ist ein Thriller mit u.a. Emma Booth, Ashleigh Cummings und Stephen Curry von Alive aus dem Jahr 2016.

Hounds Of Love: Perth, Australien. Während der 80er Jahre ist die Idylle der Vorstadt ungetrübt, selbst als mehrere junge Frauen spurlos verschwinden. Die 17-jährige Vicki (Ashleigh Cummings) ist das nächste Objekt der Begierde, das vom Serienkiller-Paar John (Stephen Curry) und Evelyn (Emma Booth) White entführt wird. Je länger Vicki gefangen ist, desto mehr erkennt sie die Beziehungsstruktur ihrer Peiniger und ihre einzige Chance: Sie muss beide gegeneinander ausspielen. In der ausweglosen Enge des Hauses an Ketten gefesselt und den Mißhandlungen ihrer Entführer gnadenlos ausgeliefert, setzt sie alles daran, zu entkommen. Ein mörderisches Unterfangen beginnt, denn die Killer planen bereits ihren nächsten Beutezug …

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Hounds Of Love ist ein australischer Film, ich war am überlegen ob ich überhaupt schon einmal einen Film gesehen habe der aus Australien kommt? Mir ist spontan keiner eingefallen, daher war ich besonders gespannt und muss gestehen, dass ich positiv überrascht bin. Zunächst dachte ich es handelt sich bei Hounds Of Love um einen Trashfilm, denn er wirkte immer ein wenig trashig was denke ich auch gewollt war. Ich kann es nur schwer erklären, die Optik und die Charaktere waren etwas überzogen, was aber ganz wunderbar in diese Story gepasst hat.

Besonders brutal war er allerdings nicht. Also schon irgendwie, aber so trashig brutal, so unwirklich, da war ich mir beim Schauen gar nicht so klar ob mir das gefällt. Im Nachhinein aber fand ich den Film klasse und sehr sehenswert, wenn das Ende auch etwas sehr weit hergeholt war, aber dann auch wieder passend zu dem Rest. Am besten ihr schaut selbst mal rein, dass ihr versteht was ich meine, es lohnt sich. Viel Spaß mit dem Film.

7,5 von 10 Entführten 17. jährigen Mädchen