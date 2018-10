Hotel ist eine Serie mit u.a. James Brolin, Connie Sellecca und Nathan Cook von KSM GmbH aus dem Jahr 1988.

Hotel: Das luxuriöse St. Gregory im Herzen San Franciscos ist das exklusivste Hotel der Stadt: hier geben sich die Reichen und Schönen die Klinke in die Hand. Die würdevolle Hotelbesitzerin Victoria Cabot (Anne Baxter) kümmert sich mit ihrem engagierten Hotelpersonal um das Wohl ihrer Gäste. Doch die gutbetuchten Bewohner der Nobelherberge, berühmte amerikanische Gaststars aus jener Zeit, führen oft nur nach außen hin ein sorgenfreies Luxusleben. Und so helfen die Hotelangestellten immer wieder bei der Lösung der privaten Probleme: Liebesaffären, wohl gehütete Geheimnisse, politische Verstrickungen, tragische Schicksalsschläge bis hin zu Verbrechen. Der smarte Hotelmanager Manager Peter McDermott (James Brolin) und dessen Assistentin Christine Francis (Connie Sellecca) geben diskrete Ratschläge. Zum weiteren Personal des Luxushotels gehören außerdem, der Empfangschef Mark Danning, der vorbestrafte Hoteldetektiv Billy Griffin, der Page Dave Kendall und dessen frischgebackene Ehefrau Megan vom Empfang, sowie Julie Gilette, von der Hotelinformation.

Ich schaute vor kurzem mal so auf Amazon welche DVDs neu erschienen sind und enteckte diese Serie aus meiner Jugend. Ich habe sie Ende der 80er und Anfang der 90er gesehen, damals muss ich so um die 11 oder 12 Jahre gewesen sein und diese Serie war eine ganze Zeit lang meine Lieblingsserie. Seit dem habe ich sie total vergessen und erst jetzt 30 Jahre später wieder an diese gedacht mit dem Release der ersten Staffel auf DVD. Ich musste sie natürlich sofort haben. In den letzten Tagen habe ich die Folgen durchgesuchtet und bin heute genau so begeistert, wie ich es damals als Jugendlicher schon war. Einfach eine tolle Serie mit vielen Gaststars der 80er Jahre. Immer wieder spannende Geschichten rund um das Hotel. Wer die Serie kennt, wird sie zweifellos lieben und für alle die Liebhaber ist dieser Release ein absoluter Pflichtkauf.

Von den Erfolgsproduzenten Aaron Spelling und Douglas S. Cramer (Starsky & Hutch, Drei Engel für Charlie, Love Boat, Der Denver Clan, Beverly Hills 90210, Charmed u.v.m.). Die beliebte TV-Serie war für 3 Golden Globes nominiert und hatte seine deutschsprachige Erstausstrahlung im Jahr 1985 im ZDF zur Primetime. Die erfolgreiche TV-Serie, die als Vorreiter für alle nachfolgenden Hotel-Serien gilt, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Arthur Hailey. Die komplette 1. Staffel umfasst 22 Folgen und enthält auch eine damals in Deutschland nicht ausgestrahlte Folge sowie alle Folgen erstmals ungeschnitten. Alles in überarbeiteter Bildqualität.

Auch die zweite Staffel erschien direkt. In dieser 2. Staffel wird es privat! Während sich Julie Gilette, von der Hotelinformation unsterblich verliebt, hat das frisch vermählte Ehepaar Kendall (Page Dave Megan vom Empfang) kaum noch ein eigenes Privatleben. Hoteldetektiv Billy Griffin erhält Besuch von seinem Vater, Hotelmanager Peter McDermott trifft alte Freunde wieder, während seine Assistentin Christine den Verdacht hegt ihr Patenonkel könne ein Hochstapler sein. Mark wird bezichtigt ein Krimineller zu sein und zu allem Überfluss muss sich die Hoteleigentümerin Victoria Cabot auch noch mit Gastronomiekritikern herumschlagen.

9,5 von 10 Hotelgästen