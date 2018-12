Hotel Artemis ist ein Film mit u.a. Jodie Foster, Sterling K. Brown, Jeff Goldblum, Jenny Slate und Dave Bautista von Concorde Video aus dem Jahr 2018.

Hotel Artemis: Im Los Angeles des Jahres 2028 versinken die Straßen im Chaos eines außer Kontrolle geratenen Bürgeraufstands: Für Waikiki und seine Kumpanen die perfekte Gelegenheit, eine Bank zu überfallen. Als ihr Raubzug vom Kugelhagel der Polizei unterbrochen wird, bleibt der schwerverletzten Gang nur ein Ort, an den sie sich retten kann: Hotel Artemis – ein zum Mythos erklärtes, geheimes Krankenhaus für Schwerverbrecher. Unter der Obhut der Schwester und ihres Assistenten glaubt sich Waikiki zunächst sicher. Doch der wahre Ärger beginnt, als plötzlich weitere Outlaws im Hotel einchecken.

Ich weiß gar nicht wie ich es sagen soll. Die Story war eigentlich mega interessant und selbst die Besetzung war sehr gelungen. Dennoch hatte der Film, gerade was die Dialoge anging große Schwächen und zwar immer dann, wenn die Gangster sich miteinander unterhalten haben. Das fand ich schade, denn der Rest hat irgendwie richtig Spaß gemacht. Besonders gelungen fand ich die Kampfszene von der Auftragskillerin, die von Batista allerdings war zu kurz, da hätte ich mir etwas mehr gewünscht. Im Grunde ein klasse Film, es fällt mir aber schwer das wirklich auch so zu bewerten, weil mich eben diese Kleinigkeiten etwas gestört haben. Dennoch ist es ein Film den man auf jeden Fall sehen kann, denn seine Stärken hatte er eben auch, also macht euch einfach am besten selbst ein Bild davon.

7,0 von 10 Krankenhäusern