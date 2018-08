Horseland – Die Pferderanch Staffel 1 ist eine Kinderserie von Studio Hamburg Enterprises aus dm Jahr 2006.

Letzte Aktualisierung am 22.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Horseland – Die Pferderanch Staffel 1: Der idyllische Reiterhof „Horseland““ist das zweite Zuhause von Sarah, Alma, Molly und Benny. Hier treffen sie jeden Tag ihre geliebten Pferde Scarlet, Button, Calypso und Aztek. Die vier Reitschülerinnen und Reitschüler sind eigentlich die besten Freunde, doch wenn ein Turnier ansteht, werden sie zu Konkurrenten. Reitlehrer Willie steht seinen Reitschülern helfend zur Stelle und springt auch nicht selten als Streitschlichter ein. Besonders, wenn die ebenso verwöhnten wie eingebildeten Schwestern Chloe und Zoe mit ihren Pferden Chili und Pepper mal wieder die „Horseland“-Harmonie stören.

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Zusammen gehen die Freunde dem Reitsport mit all seinen Herausforderungen und Wettkämpfen nach. Auch wenn dadurch so manche Konkurrenzsituation entsteht – Am Ende steht stets die Freundschaft im Mittelpunkt mit allem was dazu gehört: Gemeinsam Abenteuer erleben, Spaß haben, streiten, vertragen, sich helfen oder trösten. Dabei lernen die Jungs, die Mädchen und manchmal auch die Pferde immer etwas über sich selbst.

Das ist so die typische Serie für Kinder im Alter von 4-7 Jahren, vorwiegend Mädchen, denn es geht um Pferde, das reicht meistens schon. Spaß aber beiseite, die Serie ist wirklich schön geeignet für Kinder. Die Geschichten sind interessant, eben kindgerecht, genau wie die Zeichnung. Kein so schlimm animierter Kram, das finde ich meist nicht so schön. Aber diese Serie ist anders, die wirkt modern, aber ist noch in einem schönen Stil gehalten, wie gesagt, eure Kinder werden das lieben.

7,0 von 10 Pferden