Hope ist das neueste Album von Carpark North und Motor Entertainment (Edel) vom 17. August 2018.

Hope von Carpark North: Die preisgekrönte dänische Rockband ist bekannt für ihre charakteristische Mischung aus Rock und elektronischem Sound mit eingängigen Refrains und energiegeladenen Live-Shows mit starker visueller Ausdruckskraft. Ende der 90er Jahre wurde das im heimischen Studio aufgenommene Demo der Band zum meistverkauften Demo in der dänischen Musikgeschichte. Was dazu führte, dass ihr Debütalbum die Nation im Sturm eroberte und die Spitze der Album-, Single- und Radiocharts erklomm. Von Anfang an hat sich die Band an einen strikten Do-it-yourself-Ethos gehalten wenn es um Musikvideos, visuellen Live-Effekte, Illustrationen, Grafiken und das Songschreiben geht.

Live:

28.09. Hamburg, Uebel & Gefährlich 29.09. Berlin, Privatclub 30.09. Leipzig, Moritzbastei 01.10. Stuttgart, Wizemann Club 02.10. CH-Zürich, Exil 04.10. Nürnberg, Z-Bau 05.10. A-Wien, Chelsea 06.10. München, Backstage Halle 07.10. Frankfurt, Zoom 09.10. Köln, Club Bahnhof Ehrenfeld 10.10. Bochum, Rotunde Ticket-Link: http://bit.ly/2FjOU6m

Ein interessantes Album auf jeden Fall. Ich war sehr gespannt drauf, denn so viele dänische Bands kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ich war daher sehr gespannt wie sich das wohl anhören würde. Das Album ist aber für Europa gemacht, denn von 11 Tracks waren nur zwei auf dänisch. Die beiden dänischen fand ich auch am besten, weil das einfach irgendwie mal was anderes war. Ansonsten waren die Tracks schön popig, ob es für den großen Durchbruch reicht weiß ich allerdings nicht, ich fand ehrlich gesagt keinen Track herausstechend cool, aber da sind Geschmäcker ja auch unterschiedlich. Wie gesagt, die dänischen Tracks waren cool, da hätte ich gerne noch etwas mehr von gehört, Platz wäre auf dem Album noch gewesen, ich kann euch aber empfehlen einfach selbst mal reinzuhören.

7,0 von 10 dänischen Kronen