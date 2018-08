Hooligans: Eine Welt zwischen Fußball, Gewalt und Politik ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt vom 6. Juli 2018.

Letzte Aktualisierung am 8.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Hooligans: Eine Welt zwischen Fußball, Gewalt und Politik: Die Hooligans sind zurück. Seien es die „Hooligans gegen Salafisten“, wieder erstarkte Gruppen in den Fankurven oder die russischen Schläger, die während der EM 2016 für massive Ausschreitungen sorgten. Robert Claus beleuchtet die zentralen Entwicklungen, Verbindungen in die Rockerszene und die Erfindung der Ackermatches. Dabei nimmt er auch den Kampfsport, geschäftliche Beziehungen, politische Einstellungen und internationale Netzwerke der Hooligans in den Blick.

Zu Wort kommen: ehemalige und aktive Hooligans, Neonazi-Aussteiger, Kampfsportler, Kenner des osteuropäischen Hooliganismus sowie der Rockerszene, Berater von Opfern rechter Gewalt, Polizisten und Politiker, Fanarbeiter, Wissenschaftler, Fußballfans und weitere Experten. Robert Claus liefert eine differenzierte Analyse und spannende Reportagen der gewalttätigen und teils rechtsextremen Szene, über die viel zu wenig bekannt ist.

Das Thema Hooligans ist ziemlich interessant. Ich bin selbst großer Fußballfan und habe oft mit dem Thema zu tun und habe mich immer gefragt was die Beweggründe von Hooligans sind. Erst kürzlich lernte ich einen kennen, der mir schon ein bisschen was zu erzählen hatte, meine letzten Fragen hat allerdings dieses Buch erklärt, dass das Thema neutral auffasst und verständlich aus allen Sichten erklärt.

8,5 von 10 friedlichen Fußballfans