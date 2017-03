Honda CB 750: Nanahan – Das Motorrad des Jahrhunderts: Nanahan – schlicht 7 und 50 bedeuten diese Worte im Japanischen, doch vor fünf Jahrzehnten begann damit eine Revolution. Hondas CB 750 wurde nicht nur zum »Motorrad des Jahrhunderts« gewählt, mit ihr stieß die gesamte Motorradindustrie in neue Dimensionen vor. Reinhard Hopp, der Soichiro Honda noch persönlich kennenlernte, skizziert die Stationen dieses millionenfach gebauten Traums. Er beschreibt Entwicklung, Technik, Variationen und Prototypen, nimmt das Zubehör ebenso unter die Lupe wie die Folgegenerationen. Ein umfangreicher Datenteil rundet diese mit etlichen Fotos garnierte Monografie des ersten Bigbikes ab.

Ich dachte ja, dass ich schon zu extrem verschachtelte Sätze schreibe, doch der Autor von diesem Buch hat das noch besser drauf. Ich fand das teilweise sehr schwer zu lesen, oft musste ich Sätze mehrfach lesen um diese dann letztendlich zu verstehen. Die Aussagen die er trifft sind aber interessant und so quält man sich zumindest da durch. Okay, das ist jetzt böse ausgedrückt, so schlimm ist es natürlich nicht, aber bei weitem eben auch nicht sehr angenehm. Die Geschichte der Maschine ist dafür um so spannender, eine Legende dieses Motorrad und das Buch zeigt warum sie zu einer Legende geworden ist. Für Fans der 750 ist dies Buch dann sowieso ein absolutes MUSS. Ich selbst kenne mich ein klein wenig aus, habe aber keinen Führerschein, was ich in Bälde nachholen werde, am liebsten würde ich dann so eine Maschine besitzen. Ich schweife ab und komme ins Schwärmen, ich kann euch empfehlen mal in dieses Buch zu schauen, es ist interessant, bietet viele Infos und Bilder, ist aber ein wenig schwer geschrieben, macht euch einfach mal selbst ein Bild.