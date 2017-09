Homematic IP Starter Set Raumklima ist ein Set zum regulieren der Temperatur.

Homematic IP Starter Set Raumklima: Das Homematic IP Starter Set Raumklima hilft beim Energiesparen und steigert dabei sogar den Wohnkomfort. Neben dem Homematic IP Access Point, welcher den Mittelpunkt eines jeden Homematic IP Smart Homes darstellt, liegen dem Set auch der innovative Homematic IP Fenster- und Tuerkontakt sowie der Homematic IP Heizkoerperthermostat bei. Das Zusammenspiel der Produkte ermoeglicht das automatische Herabsenken der Raumtemperatur beim Lueften sowie das bedarfsgerechte Heizen anhand von individuellen Heizprofilen für jeden Wochentag auf Raumebene.

Ein Highlight für den Herbst und Winter der vor der Tür steht. Ich hatte das Set im Wohnzimmer eingebaut, da habe ich auch eine kleine Büroecke von der aus ich arbeite. In den letzten Wochen gab es ja schon ein paar kühlere Tage, da habe ich das ausprobiert. So bin ich zb. am Morgen aufgestanden und habe via App die Temperatur gesteuert, so dass wenn ich aus der Dusche komme und angezogen bin direkt in ein Wohnzimmer / Büro komme das eine angenehme Temperatur hat. Cool ist, wenn man den Fühler ans Fenster anbringt und mal durchlüften will, die Heizungssteuerung das erkennt. Man braucht sich also um kaum noch etwas selbst kümmern. Dies Starter Set ist einfach genial und kann erweitert werden mit Steckdosen, Schaltern etc. So kann man im Grunde sein ganzes Haus steuern. Auch schon gut gelingt das mit Alexa, ich werde mir wohl als nächstes ein paar Steckdosen zulegen für die wichtigsten Komponenten.

Ich freue mich schon auf den Winter, wenn ich unterwegs bin und mir ein paar Minuten bevor ich zuhause bin via App von unterwegs die Heizung schon mal warm stellen kann. Der Winter kann kommen.

9,0 von 10 kalten Wintertagen