Holz: Wie ein Naturstoff Geschichte schreibt ist ein Buch aus dem oekom verlag vom 6. August 2018.

Holz: Wie ein Naturstoff Geschichte schreibt: Seit einigen Jahren erlebt Holz eine beispiellose Renaissance. Kein Wunder, denn als Werkstoff vermittelt es Wärme und Beständigkeit; als Naturstoff weckt es Sehnsüchte nach ungezähmter Wildnis; als Brennstoff könnte es erneut zur wichtigsten Energieressource der Welt aufsteigen. Kurzum: Holz ist so sinnlich wie zukunftsfähig – aber es war auch immer Teil unserer Geschichte. Dieses Buch erzählt die wechselvolle und spannungsreiche Kulturgeschichte des Holzes und gewährt überraschende Einblicke in die Beziehung zwischen dem Stoff und seinem Nutznießer Mensch: angefangen bei den Jägern der Steinzeit bis zur globalisierten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts.

Ich fand das Buch richtig gut, uns begegnet Holz ja überall. Unsere Möbel sind aus Holz, nach wie vor hat sich das nicht geändert, seit Jahrhunderten. Erst kürzlich, das will ich mal nebenbei erzählen, habe ich mir so einen riesen Schreibtisch in Holzoptik gekauft mit Baumkante, den finde ich genial, ich mag es wenn Holz so unbehandelt wie möglich ist. Ich fand das Buch spannend, weil es eben die Geschichte erzählt, wie man Holz zum ersten mal verarbeitet hat und wie es zum Einsatz kam. Das ist dann nicht nur die Geschichte vom Holz, sondern vielmehr die Geschichte von uns Menschen, hat echt Spaß gemacht das zu lesen, kann ich euch daher sehr empfehlen.

8,5 von 10 Holztischen