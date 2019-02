Holly Hexenbesen und der verzauberte Tanzwettbewerb ist ein Hörbuch aus dem Audio Media Verlag vom 21. Januar 2019.

Holly Hexenbesen und der verzauberte Tanzwettbewerb: Einen Monat lang auf Magie verzichten, das kriegt Holly hin. Doch kaum hat sie ihren Flamingozauberstab in den Urlaub geschickt, taucht plötzlich Tante Tollkraut auf und will, dass Holly sie zurück ins Zauberreich begleitet! Zum Glück verschwindet sie bald wieder. Die Begegnung hat Holly fast schon wieder vergessen, als ein großer Tanzwettbewerb in Frohdorf angekündigt wird. Aber bei dem Wettbewerb geht es ziemlich verhext zu … Steckt Tante Tollkraut etwa dahinter? Und wie soll Holly sich ohne Zauberstab gegen sie wehren?

Die Geschichte von diesem Hörbuch ist richtig süß gemacht, hat ein bisschen was von Bibi Blocksberg, nur nicht ganz so kindisch. Also schon etwas anspruchsvoller und trotzdem kindgerecht. Der Knaller ist aber die Stimme, die dieses Buch spricht, Yvonne Greitzke. Kinder werden ihre Stimme zu 100% kennen, denn sie ist u.a. die deutsche Stimme von Anna aus die Eiskönigin. Das macht richtig Spaß ihr hier zuzuhören und daher meine klare Empfehlung an euch hier einfach selbst mal reinzuhören.

9,0 von 10 Zaubereien