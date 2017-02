Hörspiele für Kinder im Februar 2017 die sich zu hören lohnen

Februar ist beinahe zuende und ich habe noch jede Menge Hörspiele für Kinder hier, die ich euch zumindest jetzt schon einmal schnell vorstellen möchte, weil ich gerade ein wenig im Umzugsstress bin, ich ziehe ja relativ spontan um, ich stelle sie euch noch detaillierter vor, aber eine Übersicht von dem was sich wirklich lohnt zu hören bekommt ihr schon jetzt.

Fünf Freunde 120/und die doppelte Erfindung: Die Fünf Freunde begleiten Onkel Quentin nach Newport. Dort besucht er das Patentamt, um seine bahnbrechende Erfindung anzumelden. Kurz darauf ist er spurlos verschwunden. In höchster Sorge machen sich die Freunde auf die Suche. Als sie ihn schließlich finden, geht das Rätseln erst richtig los. Wer wollte Onkel Quentin verschwinden lassen? Und warum? Mit Tapferkeit und Spürsinn kommen sie einer ausgemachten Gaunerei auf die Spur.

Fred bei den Wikingern: Jarl Ragnalds Vermächtnis: Irgendwo an einem Fjord in Dänemark lebte vor vielen, vielen Jahren der Wikingerjunge Ivar. Der Tag, an dem Fred zu ihm kommt, ist für Ivar ein trauriger Tag: Odin hat seinen Vater nach Walhall geholt – und das Dorf hat keinen Anführer mehr. Ivar muss ein schweres Erbe antreten. Wie soll er jemals ein so großer Krieger werden wie sein Vater es war? Fred wird Ivar ein treuer Freund. Doch als der streitsüchtige Jarl Eirik sich rüstet Ivars Dorf anzugreifen, brauchen die beiden schnell einen guten Plan. Fast ein Jahr bleibt Fred bei den Wikingern. Er hört die nordischen Sagas, die Geschichten von Odin, Thor und Loki. Er lernt den Bootsbauer Harald kennen und erfährt von ihm, wie die Wikinger ihre schnellen Langschiffe bauten. Er trifft den grimmigen Knut (den er lieber nicht getroffen hätte) und die Seherin Thorbjörk. Bevor das Jahr vergangen ist, warnt sie ihn, muss er die Wikinger wieder verlassen haben. Sonst wird es ihm nicht mehr gelingen.

Der Erlkönig und andere BALLADEN: Die schönsten Balladen der Deutschen Literatur, gesammelt und kommentiert von Otfried Preußler und Heinrich Pleticha. In dieser ungewöhnlichen Balladensammlung sind zwanzig der schönsten deutschen Balladen zusammengetragen: Von Goethe bis Brecht, vorgetragen von Max Eipp (Balladen) und Gerhard Garbers (Kommentare). Otfried Preußler und Heinrich Pleticha führen dabei kenntnisreich und humorvoll durch die Welt der Lorelei, des Erlkönigs, des Knaben im Moor und des Werwolfs und liefern überraschende und aufschlußreiche Hintergründe: Welches Ereignis veranlasste den Dichter Theodor Fontane zu seiner Ballade „Die Brück’ am Tay“? Wer war Doktor Eisenbart, der die Leute auf seine Art kurierte? Hat er wirklich gelebt?

Der Schrecken der Ozeane: Die Abenteuer des Freibeuters Hansen: Buckelbert Hansen und sein Glücksrabe Friedrich wollen die Herrschaft über die Weltmeere erobern. Mit einer Schar wilder Piraten meistern sie die abenteuerlichsten Gefahren. Sie wetteifern mit Albert dem Albernen und Robert der Rotznase um Geld und Gold, kämpfen gegen übermächtige Feinde und werden dabei selbst zu Gejagten des geistreichen, aber sehr hungrigen Krokodils Cicero und der unerbittlichen Prinzessin Libella von Lissabon. Ein Vergnügen für Hörer jeden Alters mit köstlichen Rezepten. „Jungejunge, Donnerschock!“

Im Wald Tiere entdecken: Ein verlassenes Rehkitz, superstarke Waldameisen und ein schnarrender Eichelhäher. Isabella und Max kommen aus der Großstadt und finden es ungeheuer aufregend im Wald. Zum Glück haben sie ihren Onkel Tobias, den Revierförster, der ihnen alles ganz genau erklären kann. Als sie dann auch noch eine verletzte Wildschweinmutter finden, beginnt ein richtiges Waldabenteuer.

Däumelinchen gelesen von Iris Berben: Eine alte Kröte glaubt zu wissen, was die Kleine im Leben braucht und schmückt sie als Braut für ihren widerlichen Sohn. Knapp der Heirat entkommen, flieht das mutige Mädchen auf einem Seerosenblatt die Bäche und Flüsse hinunter, wird von einem dicken Maikäfer verfolgt und findet schließlich Schutz vor Eis und Schnee in der behaglichen Höhle einer Feldmaus. Doch auch die Feldmaus entpuppt sich als Besserwisser und will das niedliche Geschöpf mit dem Maulwurf vermählen. Däumelinchen aber mag den stinkreichen Angeber nicht, der nichts von dem liebt, was ihr wichtig ist.

Im Zoo Tiere erleben: Mit Opa im Zoo. Paula und Lukas kommen aus dem Staunen gar nicht heraus. Was für einen Lärm so ein paar Affen machen können! Und puh, das Krokodil sieht wirklich gefährlich aus! Wie gut, dass es hinter einem hohen Zaun liegt. Das Elefantenbaby dagegen würden sie schon gern streicheln. Es sieht so süß aus! Aber halt, es hat ja einen Dorn im Fuß! Paula und Lukas müssen ihm helfen.

Wer mich kennt weiß, dass ich Hörspiele liebe. Ich höre mir auch so gerne Hörspiele für Kinder an, weil ich was das angeht auch irgendwie noch Kind geblieben bin. Daher kann ich euch diese Auswahl mehr als empfehlen. Bei mir laufen sie immer so nebenbei während der Arbeit oder eben auch manchmal Abends, wie so Dinge wie Fünf Freunde, um einfach abzuschalten und in den Schlaf zu kommen.