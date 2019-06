Hör gut zu – leg dich zur Ruh! Einschlafen mit den Dschungeltieren ist ein Kinderbuch aus dem Usborne Publishing Verlag vom 24. Mai 2019.

Hör gut zu – leg dich zur Ruh! Einschlafen mit den Dschungeltieren: Das Dschungeltier-Orchester verkündet mit fünf klassischen Melodien von Mozart, Schubert, Satie, Fauré und Pachelbel, dass es Zeit ist, sich hinzulegen und auszuruhen. Ob zum Mittagsschlaf, einem Nickerchen am Nachmittag oder am Abend, dieses liebevoll illustrierte Buch begleitet die Kleinsten sanft in das Land der Träume.

Ich fand das Buch ganz süß gemacht. Eine sehr kurze Geschichte mit wunderschönen Melodien. Da kann man sich an das Bett seines Kindes setzen, die entspannte Musik anmachen, zeige was die Tiere so machen und ich garantiere fast dafür, dass eure Kinder schnell einschlafen werden. Probiert es doch einfach mal aus. Es ist nur leider etwas sehr kurz geraten.

7,0 von 10 entspannten Melodien