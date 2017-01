Hölle des Gefängnis: Mehr als 20 Jahre saß er unschuldig im Gefängnis. Nach seiner Entlassung irrt er weltfremd durch die Städte. Düstere Straßen, heruntergekommene Gebäude, wohin das Auge blickt Verfall und Zerstörung. Die Menschen wirken verschreckt und bedrückt, Freude scheint es nirgendwo mehr zu geben. Schon bald gerät der entlassene Sträfling in die Fänge geheimer Organisationen. Es kommt zu einem finalen Kampf auf Leben und Tod. Einer der härtesten Gefängnis-Thriller nimmt seinen Lauf und zieht den Zuschauer unweigerlich in seinen Bann. Die Athmosphäre ist aufgeheizt und durchgängig spannungsgeladen.

Ausgeliefert – Die Hölle ist überall ist ein bulgarischer Film, den ich mir eigentlich nur anschauen wollte, weil ich noch nie einen Film aus Bulgarien gesehen habe. Er erscheint diese Tage erneut auf DVD in Deutschland, also Grund genug diesen Film, der schon einige Jahre auf dem Buckel hat, zu schauen. Der Film war in Schwarz/Weiß gedreht und hatte schon hier- und da etwas künstlerisches. Auch von der Story her war er sehr anspruchsvoll. Ich hatte ja erst, wegen der Beschreibung, gedacht das ist ein Horrorfilm mit guten Splattereffekten, schließlich ja auch FSK18, was man aber bekommt ist schon ein ziemlich guter Film, ein hartes Drama sozusagen, ein, wie gesagt, sehr anspruchsvoller Film. Ich war also positiv überrascht und kann euch empfehlen hier selbst mal reinzuschauen, es lohnt sich sehr.

