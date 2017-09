hochbetagt: 15 Porträts ist ein Buch über das Alter aus dem Verlag Anton Pustet Salzburg von 2017.

hochbetagt: 15 Porträts: Wie fühlt es sich an, 80, 90 oder sogar 100 Jahre alt zu sein? Wo und wie leben Menschen, die überdurchschnittlich alt sind? Zuhause, in einem Pflegeheim, in einer Seniorenresidenz, in einer Alters-WG? Welche Träume, Wünsche, Sorgen und Ängste haben hochbetagte Frauen und Männer? Was erwarten sie noch von der Zeit, die ihnen bleibt?

Das sind alles Fragen, die ich mir schon lange stelle, wie ist es, wenn man so alt ist, was hat das Leben einen dann noch zu bieten. In diesem Buch werden 15 berührende, gefühlvolle und unterhaltsame Porträts gezeigt. Ich frage mich das schon seit Jahren, denn ich habe immer wieder Kontakt zu älteren Menschen gehabt und mich gewundert, dass die allermeisten noch so einen Lebensmut haben.

Ich hatte zb. einen Nachbarn, der war 90 Jahre alt und hat sich seines Lebens erfreut. Natürlich hat ein so alter Mensch auch seine Sorgen und Ängste, aber auch Freude, eine andere Freude, was auch das Buch zeigt. Man ist in dem Alter wohl irgendwie zufriedener, kann die letzten Tage genießen, so will ich es mal ausdrücken. Eine tolle Vorstellung. Natürlich gibts auch nicht so schöne Dinge, wenn man ein so hohes Alter erreicht hat, das gehört aber eben zum Leben mit dazu. Am besten ihr lest euch die Porträts selbst mal durch, mir hat das sehr gefallen.

Das Buch ist auch sehr angenehm zu lesen, einzig die Bilder waren meistens viel zu klein obwohl auf den Seiten Platz gewesen wäre, das fand ich etwas schade.

7,5 von 10 glücklichen Senioren