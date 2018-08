Hitze (Aaron Falk ermittelt, Band 1) ist ein Buch aus dem Rowohlt Verlag vom 24. Juli 2018.

Hitze (Aaron Falk ermittelt, Band 1): Die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten lastet wie heißes Blei auf dem ländlichen Städtchen Kiewarra mitten im Nirgendwo. Das Vieh der Farmer stirbt, die Menschen fürchten um ihre Existenz. Als Luke Hadler, seine Frau und ihr Sohn Billy erschossen aufgefunden werden, glauben alle, dass der Farmer durchgedreht ist und erweiterten Suizid begangen hat. Aber Sergeant Raco hat seine Zweifel. Aaron Falk kehrt nach zwanzig Jahren nach Kiewarra zurück – zur Beerdigung seines Jugendfreundes Luke. Bald brechen alte Wunden wieder auf; das Misstrauen wirft seine dunklen Schatten auf die Kleinstadt. Und in der Hitze steigt der Druck …

Das Buch passt von der Hitzewelle her zur jetzigen Situation in Deutschland. Wir haben seit Tagen eine brennende Hitze. Kein Tropfen Regen, der Wasserdruck wird reguliert, im Supermarkt gibt es kaum noch Getränke, man kann sich zur Zeit so richtig in diesen Krimi reinfühlen, wobei das dort natürlich noch alles etwas heftiger ist, aber durch die Hitze in Deutschland macht dieser Krimi noch mehr Spaß und wirkt noch authentischer, weil man es sich wunderbar vorstellen kann. Ansonsten will ich gar nicht viel zu der Geschichte schreiben, sie ist bis zum Ende spannend und die Charaktere sind super durchdacht. Ich kann Krimilesern sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen, definitiv einer der besseren Krimis, die ich seit langem gelesen habe. Ich freue mich schon auf den nächsten Band.

8,5 von 10 heißen Tagen