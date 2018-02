Hitchcock – Best of Alfred Hitchcock ist eine Sammlung einiger seiner Filme von Polarfilm aus den Jahren 1936 bis 1949.

Hitchcock – Best of Alfred Hitchcock: Diese Best of Alfred Hitchcock-Box enthält die folgenden Einzel-Titel über 13 Stunden Filmgenuss – digital remastered & neu abgetastet!

Ich kämpfe um dich / USA 1945 / 114 Min.

Riff-Piraten / GB 1939 / ca. 95 Min.

Lady Henrietta / GB 1949 / 112 Min.

The Lady Vanishes / GB 1938 / ca. 92 Min.

Schuldig oder nicht? / USA 1947 / 109 Min.

Weißes Gift / USA 1946 / ca. 97 Min.

Rebecca / USA 1940 / 121 Min

Ich denke ich muss niemanden erklären wer Alfred Hitchcock ist, ein grandioser Filmemacher, der mich schon viele Stunden mit seinen Filmen unterhalten hat, daher musste ich bei dieser Box auch direkt zuschlagen. Die Filme die enthalten sind kennt man nicht unbedingt alle, sie sind nicht gerade die besten, außer Rebecca, den kennt man. Die anderen Filme sind so nicht die erfolgreichsten aber man kann sie schauen, es sind auch keine Schrottfilme, wenn ich ehrlich bin. Als Fan oder Freund dieser Zeit, also von Filmen aus den 40er Jahren sind die gar nicht schlecht, daher kann ich sie euch empfehlen. Aber natürlich fehlt die Qualität zu den richtigen Alfred Hitchcock Filmen wie die Vögel oder Psycho, da solltet ihr euch auch klar drüber sein.

7,0 von 10 Fimproduzenten