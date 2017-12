Hit Refresh: Wie Microsoft sich neu erfunden hat und die Zukunft verändert ist ein Buch aus dem Plassen Verlag von 2017.

Hit Refresh: Wie Microsoft sich neu erfunden hat und die Zukunft verändert: Lange bevor es iPad oder Kindle gab, hatte Microsoft bereits ein Tablet und einen E-Reader entwickelt. Nur: Es hatte die Produkte nie genutzt und war gegen neue Innovatoren wie Apple, Google und Amazon ins Hintertreffen geraten. Um diesen Rückstand wieder aufzuholen, musste Microsoft nicht nur eine Strategie entwickeln, wie es künftig mit neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz, Robotern und Co umgehen wollte – der einstige Vorreiter in Sachen Innovation musste seine Kultur vollkommen erneuern und seine Seele wiederfinden. Dies ist die Inside-Story dieser Transformation.

Mit dem Microsoft Tablet-PC hatte ich 2002 in der Tat schon gearbeitet, damals in einer Firma die Lagersoftware drauf hatte. Das fand ich unglaublich cool und kann mich noch erinnern wie ich dachte, das das cool wäre, wenn so etwas mal für den Heimgebrauch erschwinglich wäre. Ein paar Jahre später hatte Apple es geschafft und Microsoft hatte ihre Chancen nicht genutzt. Ich fand das Buch recht interessant, man bekommt mal einen Einblick in Microsoft, aber sympathischer macht es das Unternehmen für mich in keinster Weise. Dennoch ist es spannend zu lesen wie Microsoft funktioniert und so ist dies Buch interessant eben nicht nur für Fanboys, sondern auch für Kritiker.

7,0 von 10 Tablet Rechnern mir Windows XP