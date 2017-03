Histaminintoleranz – die unentdeckte Krankheit: Im vorliegenden Taschenbuch „Histaminintoleranz – die unentdeckte Krankheit“ 2. erweiterte Auflage, werden wichtige Zusammenhänge deutlich: was ist Histamin, wie wird es dem Körper zugeführt und wie läßt es sich vermeiden? Und warum gehört zu einer erfolgreichen Therapie der Histaminintoleranz nicht nur das Vermeiden von histaminhaltigen Lebensmitteln? Die Histaminintoleranz gilt als die komplizierteste Nahrungsmittelintoleranz, von der man betroffen sein kann. Um tatsächlich beschwerdefrei zu werden, ist es enorm wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich die notwendigen Informationen zu beschaffen.

Die Autorin Sigrid Nesterenko, gibt Ihnen in Ihrer Publikation „Histaminintoleranz – die unentdeckte Krankheit“, praktische Tipps aus dem Alltag einer Betroffenen und zeigt Ihnen wichtige Zusammenhänge einer Histaminintoleranz auf, die bisher kaum bekannt sind. Profitieren Sie von diesem wertvollen Erfahrungsschatz, den sie über viele Jahre gesammelt hat.

Ich wollte dies Buch unbedingt haben, weil ich so eine Vermutung habe, dass viele meiner Probleme damit zusammenhängen könnten, es würde jedenfalls gut passen. Mir kribbeln immer die Finger, der Arzt sagte das könne Karpaltunnel sein. Ich habe ständig Durchfall, der Arzt sagt das könne ein Reizdarm sein. Ich habe Ausschlag im Gesicht, das könne mit den Schweißdrüsen zu tun haben sagt der Arzt und die Liste zieht sich weiter bis ins Unendliche beinahe. Aber alles hat eines gemeinsam wie ich nun festgestellt habe. Es könnte eine Histaminintoleranz sein. Dies Buch hat dan beachtliches zu berichten und setzt sich mit dieser Krankheit sehr detailliert auseinander, aber das Format hat mir nicht so gefallen, viel zu viele Absätze und die Abstände am unteren Rand der Seite waren zu tief. Okay, das sind so Kleinigkeiten, die den Inhalt nicht schlechter machen, aber das Auge isst ja mit wie man so schön sagt. Natürlich kann ich es dennoch empfehlen, wie gesagt, der Inhalt ist mehr als gelungen.