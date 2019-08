Hin und Weg ist das neueste Album von Xavier Naidoo und Naidoo Records Gmbh (Sony Music) vom 19. Juli 2019.

50 Bewertungen Hin und Weg Xavier Naidoo, Hin und Weg

Naidoo Records Gmbh (Sony Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 9.08.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Hin und Weg von Xavier Naidoo: Xavier Naidoo hat wie kein anderer die deutsche Popmusik geprägt und ist einer der erfolgreichsten Sänger und Songwriter Deutschlands. Seine authentischen Live-Auftritte gehören zu dem Besten, was die Musikszene in Deutschland zu bieten hat; seit über 25 Jahren steht Xavier Naidoo nunmehr auf der Bühne und begeistert sein Publikum mit seiner einzigartigen Stimme und seiner virtuosen Musikalität. Inzwischen hat er sieben Studio-Soloalben veröffentlicht, die sich millionenfach verkauften und alle direkt in den Top-3 der deutschen Albumcharts landeten.

Xavier Naidoo ist ohne Zweifel einer der besten Sänger Deutschlands und ich freue mich immer auf seine Auftritte, weil er einfach schon so krass schöne Lieder geschrieben hat, dass ich es einfach nicht abwarten kann etwas neues von ihm zu hören, entsprechend heiß habe ich dieses Album erwartet. Eines vorweg, stimmlich sind diese Lieder kaum zu schlagen, Xavier Naidoo könnte das Telefonbuch vorsingen und ich würde es mir gerne anhören, aber seine Texte haben stark nachgelassen. Da war für mich dieses Mal nicht wirklich etwas so tiefes dabei wie auf seinen vorherigen Alben. Kein Lied, dass ich mir 100 Mal am Stück anhöre wie es sonst der Fall war, aber ein solides Album. Ich fand as Album okay, ich habe aber viel mehr erwartet und will eigentlich gar nicht schreiben, dass ich enttäuscht bin, wenn, dann aber auf sehr hohem Niveau. Ich empfehle euch einfach selbst mal reinzuhören.

7,0 von 10 schnellen Paternostern