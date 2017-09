HiKam S5 mini drahtlose IP Überwachungs-Kamera: HiKam S5 IP Kamera HD Ideal geeignet zum beaufsichtigen eines Babys, Kleinkinder oder pflegebedürftigen Familienmitgliedern und zum Überwachen von Hauseingängen, Grundstücken oder Ausstellungsräumen Leicht zu bedienen.

Sobald die Kamera mit Ihrem WLAN verbunden ist, können Sie von überall in der Welt aus auf sie zugreifen: über das heimische WLAN, ein beliebiges WLAN anderswo oder auch über das Mobilfunknetz per 3G, 4G und LTE. So haben Sie immer den Überblick – egal ob Sie gerade bei der Arbeit sind, beim Einkaufen, auf Geschäftsreise oder im Urlaub in Übersee. Dazu brauchen Sie keine komplizierten IP-Einstellungen, DDNS Service, Port-Erweiterungen usw. vornehmen. Sie starten einfach die Applikation auf dem Smartphone oder Computer, und schon sind Sie mit der Kamera verbunden – ganz automatisch.

Man muss ein bisschen vorsichtig sein, für was man die Kamera benutzt, oder eine Kamera im Allgemeinen, denn ganz schnell kann man sich selbst strafbar machen, wenn man öffentlichen Raum filmt. Da das aber nicht meine Absicht war, brauchte ich mich da nicht weiter informieren, ich will das nur grundsätzlich einmal erwähnt haben, dass ihr noch draufloskauft die Kamera am Fenster aufstellt und alles filmt was draußen passiert.

Ich suche schon lange nach einer bezahlbaren IP Kamera für meine Katze. Ja, richtig gelesen, ich bin relativ oft unterwegs, oft mehrere Stunden und ich frage mich dann immer was meine Katze so macht. Manchmal mache ich mir auch Sorgen, wenn ich ehrlich bin, sie ist eben wie mein kleines Kind, ich glaube die unter euch die eine Katze haben werden verstehen was ich meine. Auf jeden Fall habe ich mir die Kamera im Wohnzimmer aufgestellt um die Katze im Blick zu haben, wenn ich mal unterwegs bin, zur Not könnte ich dann ja direkt zurückfahren.

Jenachdem wie man Netz hat unterwegs ist die Qualität richtig gelungen. Die Kamera ist dabei stabil und gut verarbeitet. Was mir sehr gefallen hat: Man kann Sprachnachrichten schicken, das ist besonders cool, denn kann die Katze zwischendurch mal meine Stimme hören. Natürlich ist das genau so gut zur Überwachung von seinem Baby oder generell der Überwachung seiner Wohnung, denn man kann auch Sound übertragen.

Steckt man eine Speicherkarte rein, dann nimmt die Kamera sogar Videos auf, denn sie hat einen integrierten Bewegungssensor eingebaut. So braucht man also auch keine Angst mehr vor einem Einbruch haben. Oder was ich mir auch schon überlegt hatte, sich einmal selbst beim Schlafen zu filmen, was man wohl alles so macht in der Nacht?

Es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten, für meine Zwecke ist sie perfekt und für die Verarbeitung und den Funktionsumfang auch recht günstig vom Preis, wer ähnliches sucht, dem kann ich nur raten zu dieser zu greifen.