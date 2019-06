HiKam Q8 ist eine Überwachungskamera, die Alexa kompatible ist, eine kostenlose DE Cloud besitzt und WLAN fähig ist.

Letzte Aktualisierung am 18.06.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

HiKam Q8 Überwachungskamera: HiKam bringen Sie in Verbindung: mit Menschen und Dingen, die Sie lieben, die Ihnen am Herzen liegen. Sobald Ihre HiKam etwas Auffälliges bemerkt, benachrichtigt Sie sie in Sekundenbruchteilen mit einem Bild des Ereignisses per Smartphone oder E-Mail. Dazu setzen wir am Markt ausgereifte, branchenführende Technologie ein. Unser Ziel ist es, Sie wirklich nur dann zu informieren, wenn es wirklich wichtig ist.

Um bestimmte Ereignisse später beweissicher nachvollziehen zu können, speichern wir alle Videos exakt nach Ihren Vorgaben. Ihre HiKam kann die Aufnahmen auf einer SD-Karte speichern, aber auch auf NAS-Systemen oder in der HiKam-Cloud. Somit haben Sie jederzeit Zugriff und erfahren umgehend, wo was wann wem passiert ist – , auch wenn die Kamera gestohlen wurde, defekt oder stromlos ist.

Mit der Kamera können Sie nicht nur sehen, sondern auch hören – und sogar gehört werden! Einfach auf das Mikrofon-/Lautsprecher-Symbol drücken, schon ist die Audio-Verbindung hergestellt. HiKam liegt es sehr am Herzen, Ihnen optimalen Datenschutz und optimale Datensicherheit garantieren zu können. Natürlich setzen wir immer die neueste Technologie ein, um zu verhindern, dass Unberechtigte auf Ihre Daten zugreifen.

Die Kamera ist richtig toll und genau das was ich eigentlich brauche. Ich habe bisher alle Kameras von HiKam getestet und fand diese auch immer klasse vom Bild und den Funktionen aber die Q8 setzt da nochmal einen drauf. Sie ist nach allen Richtungen schwenkbar, wer also zuhause etwas überwachen möchte wird sein Ziel nie aus den Augen verlieren. Ich nutze die Kamera um nach meiner Katze zu sehen wenn ich unterwegs bin, vorher hatte ich eine Kamera die fest installiert war, da konnte ich nur einen kleinen Beriech einsehen, mit der Q8 kann ich nun schwenken.

Wer sein zuhause oder Hof bewachen will kann dies auch einfach machen und mit Sprachbefehl im Zusammenhang mit Alexa leicht auf seine Kamera zugreifen „Alexa zeig mir den Hof“ sag ich da nur. Ich bin hellauf begeistert und kann euch diese Kamera nur empfehlen. Verarbeitung, Bild und Ton sind einfach klasse.

10 von 10 Einblicken