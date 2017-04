Hi-NRG Classics: Wenn man über die Ursprünge der modernen elektronischen Tanzmusik, insbesondere der House Musik redet, dann geht kein Weg an Hi-NRG vorbei. Das Musikgenre erfreute sich in den 80er Jahren besonders in der Queer-Szene größter Beliebtheit. Diese Compilation bietet nun auf zwei CDs insgesamt 22 Hi-NRG-Hits in ihren voll ausgespielten 12″ Versionen. Mit großartigen Songs von Frankie Goes To Hollywood, Pet Shop Boys, Divine, Ernest Kohl, Grant Miller, Lian Ross, The Flirts, Fancy, Eddy Huntington und vielen vielen mehr!

Ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen, ich kannte jeden Track, diese auf eine CD zu pressen ist im Grunde nichts besonderes. West End Girls von den Pet Shop Boys zb. Ein gutes Lied, läuft aber im Radio oft. Genau wie You Spin me Round von Roger Lee. Aber wer jetzt denkt ich ziehe ordentlich über die CDs her, der irrt sich. Denn was im Radio nicht gespielt wird, sind die Versionen die auf dieser CD enthalten sind. Entweder Vocal Versionen, remixe aus den 80er Jahren 12″ Versionen, Extended Versionen oder Club Mixe. Einfach herrlich, ich würde behaupten so etwas findet man nicht sehr oft im CD Regal, daher kann ich jedem, der diese Musik in den 80ern geliebt hat , dazu raten hier zuzugreifen. Viel Spaß beim Hören.