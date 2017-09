Heteros fragen, Homos antworten ist ein Buch aus dem Querverlag von 2017.

Heteros fragen, Homos antworten: In 50 Kolumnen hat das Queerspiegel-Team Woche für Woche den Leserinnen und Lesern des Berliner Tagesspiegels die Homo-Welt erklärt. Der Querverlag hat diese nun in diesem Buch angedruckt.

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Kolumne nicht kenne, daher war ich sehr gespannt welche Fragen gestellt wurden. Auch fand ich das Format von dem Buch, Büchlein muss man fast schon sagen interessant, es ist ganz klein, hat man überall schnell mit hingenommen.

Es sind sehr einfache Fragen, also alles das was Heteros, die sich nicht mit der Thematik beschäftigt haben fragen. Wie etwa die Fragen ob es in einer Beziehung zwischen zwei Homos wirklich einen gibt der der Mann ist und einen der die Frau ist. Wie es sich entscheidet wer bei einem lesbischen Paar das Kind bekommt, wenn ein Kinderwunsch vorhanden ist und und und. Das sind alles Fragen die ich nicht gestellt hätte, so würde ich sagen ist dies Buch für alle die geeignet, die sich eben noch nie wirklich mit Homosexualität befasst haben.

7,0 von 10 homosexuellen Paaren