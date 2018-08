Hessische Geschichten ist eine Serie mit Günter Strack von Pidax film media Ltd. (Alive AG) aus dem Jahr 1986.

Hessische Geschichten: „Hessische Geschichten“ ist eine Fernsehreihe, bestehend aus in sich abgeschlossenen, unterhaltsamen Erlebnissen, die speziell auf den Hauptdarsteller Günter Strack zugeschnitten wurden. Dieser große Volksschauspieler verkörperte hierbei diverse ‚Hessische Originale‘, die teils als verschroben, gutherzig, gewitzt oder beharrlich porträtiert werden. So spielt er u.a. einen etwas raffinierten Handwerker, der den Kunden die Arbeit für sich machen lässt oder gar einen cleveren Bankdirektor, der einen Einbrecher bei der Tat überlistet. Amüsant auch die Geschichte mit Strack als Kellner, der die letzte überlebende Forelle in seinem Restaurant in sein Herz geschlossen hat und mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, die Gäste davon abzuhalten, Forelle zu bestellen …

Ich bin mega begeistert von dieser Serie, denn bis diese Tage kannte ich sie noch nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich ein riesen Fan von Günter Strack bin. Ein klasse Schauspieler, der mich schon mein ganzes Leben in verschiedenen Rollen begeistert hat. Ich liebe es ihm zuzuschauen, ihn spielen zu sehen und diese Serie holt alles aus dem Schauspieler heraus, weil er in jeder Folge einen anderen Charakter spielt, großartig, ich kann mir kaum einen Schauspieler vorstellen der das so hinbekommen würde. immer mit dabei andere Schauspielgrößen der 80er Jahre in Gastrollen. Dies ist die beste Serie die ich seit langem gesehen habe, schaut sie euch unbedingt an, mich stört selbst der hessische Dialekt da nicht, das passt irgendwie alles zusammen, klare Kaufempfehlung.

10 von 10 top schauspielerischen Leistungen