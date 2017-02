Herzkino von Tanja Lasch: Sängerin, TV-Moderatorin, Songwriterin: das Talent von Tanja Lasch ist vielfältig. Aber ihr Herz schlägt vor allem für eins: die Musik und den Schlager! Am 10. Februar 2017 erscheint nun ihr zweites Album mit dem passenden Titel „Herzkino“. Auch dieses Mal gibt es wieder wunderschöne, authentische und emotionale Geschichten, die Jeder von uns schon mal erlebt hat. Was wäre das Leben auch ohne seine Geschichten? Genau diese möchte Tanja Lasch auf ihrem neuen Album wieder erzählen. Dafür hat sie auch diesmal wieder mit Erfolgsproduzent Stefan Pössnicker zusammengearbeitet. Entstanden sind dabei 13 Songs voller Gefühl, Lebenslust, aber auch Liebeskummer…

Wer mich kennt, der weiß, dass ich jetzt nicht der allergrößte Schlagermusik-Fan bin, aber dennoch höre ich mir alles an und entscheide ob ich das gut finde und ob ich mehr davon hören muss. Ich hatte von Tanja Lasch jetzt diese Tage das erste Mal was gehört und mir den Track Komm nach Berlin angehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Track hat mich weggehauen. Richtig gelungen, er hatte so ein bisschen was von früher der Modern Talking Musik. Fand ich großartig, habe ich sicher bisher 20 Mal gehört und er wird nicht langweilig. Ich hatte mich also auf das Album gefreut und muss sagen, dass ich die restlichen Tracks zwar in Ordnung fand, mich aber nichts mehr so positiv überrascht hatte. Die weiteren Lieder sind eben Schlager wie man es kennt, teilweise mit denselben Vocal Samples in mehreren Liedern im Hintergrund, nichts weltbewegendes sozusagen. Wer Schlager wirklich mag wird wohl auch diese Lieder gut finden, für mich ist Komm nach Berlin der einzig wirklich gute Track auf dem Album, der Rest ist okay, kann man hören.