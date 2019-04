Herzgrab ist ein Hörspiel von der Hörverlag vom 8. April 2019.

Letzte Aktualisierung am 29.04.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Herzgrab: Die junge Wiener Privatdetektivin Elena Gerink hat den Ruf, jede vermisste Person zu finden. Doch die Suche nach dem weltbekannten Maler Salvatore De Vecchio gestaltet sich schwieriger als gedacht. Sein letztes Gemälde weist ihr den Weg in die drückende Schwüle der Toskana, und auf einmal sieht sie sich mit Familien-Intrigen und der Mafia konfrontiert. In Florenz trifft sie auf ihren Ex-Mann Peter Gerink, der als Spezialist des BKA nach einer in Italien verschwundenen Österreicherin sucht. Schon bald erkennen die beiden, dass die Fälle zusammenhängen – auf eine derart perfide Art, dass Elena und Peter den Fall nur gemeinsam lösen können.

Ich muss ehrlich sagen, dass dieses Hörbuch das erste Hörbuch war, das ich als Hörspiel gehört habe. Normalerweise ist es ja so, dass es einen Erzähler gibt bei Büchern. Das finde ich immer sehr angenehm und höre ich gerne Abends oder beim Autofahren. Hier ist es aber ein Hörspiel mit vielen Sprechern, wie man es eben so aus Hörspielen kennt, allerdings in einer grandiosen Länge von über 10 Stunden. Damit ist das auch das komplexeste Hörspiel was ich bisher gehört habe. Eine tolle neue Erfahrung, vor allem aber weil dieses Hörbuch von beginn an einfach nur spannend war und der Spannungsbogen nie wirklich abgenommen hat. Ich will zu der Story nicht viel verraten, ich kann euch nur raten hier unbedingt mal reinzuhören, es lohnt sich sehr.

Letzte Aktualisierung am 29.04.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Wer es spannend mag kann auch mal in das Hörbuch Nordlicht: Die Tote am Strand reinhören: Im beschaulichen Dörfchen Kollund an der deutsch-dänischen Grenze wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Erschossen am Strand. Die Tote wird als Liva Jørgensen identifiziert, die zwölf Jahre zuvor spurlos verschwand. Was ist damals wirklich geschehen? Vibeke Boisen, Leiterin der Flensburger Mordkommission, und ihr Kollege Rasmus Nyborg, von der dänischen Polizei, rollen den alten Fall wieder auf und stechen damit in ein Wespennest. Ihre Ermittlungen führen sie in höchste politische Kreise …

9,0 von 10 spannenden Hörbüchern