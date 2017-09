Herzenswende: Wie ich lernte, dem Mörder meiner Schwester zu vergeben ist ein Buch von Neukirchener Aussaat aus dem Jahr 2017.

Herzenswende: Wie ich lernte, dem Mörder meiner Schwester zu vergeben: „Herzenswende“ ist Jeanne Bishops wahrer Bericht über die größte Tragödie ihres Lebens: den Mord an ihrer jüngeren Schwester, deren Ehemann und ihrem ungeborenen Kind. Es ist aber zugleich eine Mut machende Erzählung über die Kraft der Vergebung und Versöhnung. Tiefgreifend und bewegend schildert Jeanne Bishop den Prozess, der sich im Laufe vieler Jahre in ihrem Herzen vollzieht und der sie bis in den Hochsicherheitstrakt führt, in dem der Mörder ihrer Schwester seine Gefängnisstrafe verbüßt. Beeindruckend!

Wahnsinn und unvorstellbar dachte ich mir als ich das Buch zum ersten Mal in den Händen gehalten habe. Ein Mensch ermordet ihre schwangere Schwester und deren Ehemann und sie besucht und redet mit ihm im Gefängnis und kann ihn vergeben. Wie bitte geht das? Das Buch war interessant geschrieben, zugegeben suchte ich nach dem Sinn für dieses Buch, ich glaube das dient einfach nur dazu sich selbst ein ruhiges Gewissen zu verschaffen, also für die Autorin, denn einen solchen Umgang mit dem Mörder eines Familienmitgliedes ist falsch. Ich kann mir nicht vorstellen und für mich ist es unbegreifbar, wie man einem solchen Menschen vergeben kann. Vielleicht sieht man das anders, wenn man das durchlebt? Ganz schwierige Thematik die zu Diskussionen anregt, daher kann ich euch empfehlen am besten mal selbst in dies Buch reinzuschauen.

6,5 von 10 zu recht Verurteilten