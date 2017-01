Heroes of Card War (HoCWar) auf Steam

Heroes of Card War (HoCWar): „Heroes of Card War“ ist ein Sammelkartenspiel im Genre des zweiten Weltkrieges. Wähle deinen eigenen charakter aus uns stelle die Truppen zusammen, die dich auf dem Weg zum General begleiten und unterstützen werden. Für die Teilnahme im Kampf , wirst du Erfahrung und einer Vielzahl von Boni erhalten, mit denen du deine Armee und Charakter erwetern kannst. Wir sehen auns auf dem Schlachtfeld!

Das Spiel ist ein Early Access-Spiel, ich durfte es mir bereits jetzt ansehen und muss leider sagen, dass es zum jetzigen Stand nicht spielbar ist. Leider ist der einzige Modus 1 vs 1 gegen einen anderen menschlichen Spieler, was schwer ist, denn heute zb. waren nur 3 in dem Spiel, zu unterschiedlichen Zeiten, denn ich konnte leider kein Match spielen und habe lange in der Matchsuche verbracht. Das in dieser Phase zu launchen finde ich bedenklich und schade, denn es sieht so klasse aus und ich hätte es verdammt gerne gespielt. Bewerten kann ich es daher nicht wirklich, daher lasse ich das aus und hole das nach, wenn das Spiel spielbar ist.

Aber es gibt nun die Möglichkeit mit euch zu spielen, denn ich verlose in Zusammenarbeit mit dem Publisher I.G.C. NordenWolfs 5 Steam-Keys Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 04.01.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.