Heldenreise von Könige & Priester: Die siebenköpfige Kölner Band Koenige&Priester veröffentlicht am 16.06. ihr zweites Studioalbum mit dem vielversprechenden Titel „Heldenreise“. Mit diesem Album, in einem Gewand von Deutschpop/rock, nehmen die Koenige&Priester jeden Hörer mit auf eine unvergessliche Reise.

In ihren Songs beschreiben sie die Lebensreise eines jeden Menschen, der zweifelnd mit dem Glauben ringt und mit dem was er zu wissen glaubt. Die Songs reflektieren das Schwanken zwischen „schon jetzt“ aber „noch nicht ganz“, zwischen „Alles ist möglich“ und „Warum hast du mich verlassen?“, zwischen bejubelten Wundern und verzweifelten Fragen.

Heldenreise (Audio CD) Neu ab: EUR 14,99 Auf Lager gebraucht ab: Nicht auf Lager

Hört man in die Platte hinein, spürt man, dass es mehr ist als theoretische, philosophische, oder gar theologische Wissensvermittlung. Die Songs reflektieren vielmehr die Schönheit, die Einfachheit und auch das Staunen über die kleinen und großen Wunder des Lebens. Songs, die Lust auf Leben machen und gleichzeitig Hoffnungsträger für weniger lustvolle Lebenssituationen sind.

Ich muss ehrlich sein, ich kannte Könige & Priester bisher noch nicht. Ich hatte die Tage mal in dies Video reingeschaut und war so begeistert, dass ich mir das Album besorgen musste. Das war Gott sei Dank kein Fehler, denn nicht nur dies eine, im Grunde alle Lieder sind gut. Die Musik stimmt, irgendwie frisch und die Texte sind teilweise der absolute Hammer und erinnern an Texte aus Poetry Slam Veranstaltungen. Sehr tiefgreifend und anspruchsvoll. Hört aber am besten selbst mal rein, es lohnt sich sehr.