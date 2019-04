Heilsteine: Set mit Booklet und 33 Karten für Gesundheit, Kraft und Lebensenergie ist ein Set aus dem Königsfurt-Urania Verlag vom 25. März 2019.

Heilsteine: Edelsteine enthalten gespeicherte Lichtenergie, die die natürlichen Heilkräfte des Menschen anregen und Gefühle und Gedanken positiv beeinflussen können. Jeder Stein steht dabei für bestimmte geistige, seelische und körperliche Themen und Botschaften. Wunderschöne Abbildungen zeigen die individuelle Schönheit und Botschaft der Edelsteine auf jeder Karte. Finden Sie mit den Karten Ihren passenden Stein für Heilung und Wohlbefinden für Ihre momentane Situation oder Ihr ganzes Leben. Die wunderschönen Heilstein-Karten können auch selbst als positive Energiequelle und als Inspiration bei Lebensfragen genutzt werden: Werden Sie gelassener und stressresistenter, kreativer und mental stärker! Das umfangreiche Booklet führt fundiert in die faszinierende Welt der Edelsteine ein und beschreibt jeden Stein und seine Wirkungen ausführlich.

Ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich von Heilsteinen keine Ahnung hatte und bisher auch nicht wirklich an deren Wirkung geglaubt habe. Ich bin mir auch noch gar nicht so sicher ob ich daran glauben möchte, ich bin da wirklich hin- und hergerissen. Allerdings ist es so, dass ein Bekannter von mir darauf schwört und ich mir einfach mal ein eigenes Bild machen wollte. Dazu macht es natürlich keinen Sinn einfach loszugehen und sich irgendwelche Steine zu kaufen, man muss sich schon informieren welche Steine welche Wirkung haben und für was einzusetzen sind und dafür ist dieses Set mehr als geeignet, denn hier werden diese Steine genauestens erklärt. Wer da also Interesse hat sich mehr mit zu beschäftigen, sollte sich dieses Set unbedingt ansehen.

9,0 von 10 heilenden Steinen