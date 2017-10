Heilen mit Pflanzenessenzen: Menschentyp und Pflanzenwesen 100 Krankheiten individuell behandeln ist ein Buch aus dem AT Verlag von 2017.

Heilen mit Pflanzenessenzen: Der renommierte Heilpflanzenkenner und Naturarzt Bruno Vonarburg legt die Synthese aus seiner über 30-jährigen praktischen Erfahrung vor. Auf gewohnt fundierte und zuverlässige Art zeigt er, wie sich über 100 Krankheiten und Beschwerden mit Pflanzenessenzen wirksam behandeln lassen – von Akne, Arthrose, Blasenentzündung, Divertikulitis über Heuschnupfen, Migräne, Prostatabeschwerden und Reizdarm bis zu Schlafstörungen, Tennisarm und Verstopfung.

Ein sehr interessantes Buch, dass sicher der ein oder andere Arzt nicht mögen wird, denn man kann mit Pflanzen schon sehr viele Krankheiten behandeln und verbessern. Ich selbst bin immer auf der Suche nach Mitteln gegen Reizdarm. Kein schönes Thema, aber ja, ich habe einen Reizdarm, genau wie bis zu 15 % aller anderen Menschen, also sehr verbreitet und doch tut man wenig dafür. Ich kann zb. kaum etwas essen ohne dass es nicht, aber sparen wir uns die Details. Dies Buch hat geholfen etwas zu finden, was die Beschwerden lindert und zwar etwas das nicht auf Chemikalien beruht, sondern etwas ist, dass in unserer Natur vorkommt. Bei mir heißt das Hauptmittel Eisenkraut. Weiter ins Detail zu gehen würde diesen Rahmen sprengen, das Buch behandelt die einzelnen Möglichkeiten sehr detailliert, ich kann euch sehr empfehlen einfach selbst einmal reinzuschauen, es lohnt sich sehr.

8,5 von 10 Heilkräutern