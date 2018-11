Heilen mit Cannabis ist ein Buch aus dem Nachtschatten Verlag vom 1. Oktober 2018.

Heilen mit Cannabis Herausgeber: Nachtschatten Verlag

Taschenbuch: 184 Seiten

Heilen mit Cannabis: Medizinisch verwendetes Cannabis ist ein effektives Heilmittel, das in Volksmedizin-Systemen seit Urzeiten weltweit zum Einsatz kommt. Die Bandbreite der mit Hanf behandelbaren Krankheiten, Symptome und Leiden ist besonders umfangreich. Keine andere dem Menschen bekannte Pflanze weist ein so vielschichtiges Wirkspektrum auf wie Cannabis – und das, ohne signifikante Nebenwirkungen herbeizuführen. Nicht zuletzt aus diesem Grund bevorzugen immer mehr Patienten, Ärzten, Therapeuten, Pharmazeuten und Pharmakologen Arzneien auf der Basis von Cannabis und Cannabinoiden.

Nach Jahrzehnten der Repression und des Kriegs gegen Drogen etabliert der Hanf sich heute allmählich erneut als nutzbringende Arznei; in vielen Ländern ist er bereits wieder legalisiert worden. Das Buch fasst die aktuellen Daten und Fakten zu Cannabis und den Cannabinoiden als Heilmittel zusammen, beleuchtet den wissenschaftlichen Status quo, informiert über die diversen Zubereitungs- und Einnahmeformen und bietet damit eine gut verständliche Übersicht, die auch dem Arzt hilfreiche Dienste leisten kann.

Das Cannabis eine gute Wirkung auf so manche Symptome hat ist ja bekannt, wie es sich genau aber auf den Körper auswirkt bei den verschiedenen Krankheiten war mir aber auch neu und so liest man in diesem kleinen und kurzen Buch sehr viele Informationen. Das Wesentliche, was ich extrem gut fand, denn es gibt auch Bücher über das Thema wo die Autoren so weit ausholen, dass man im Grunde keine Lust mehr hat zu lesen, das ist hier anders, hier gibt es nur wissenswertes, kann ich sehr empfehlen.

9,0 von 10 behandelbaren Symptomen