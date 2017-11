Heat Guy J – Gesamtausgabe ist eine Anime Serie von Nipponart (AV Visionen) aus dem Jahr 2002. Die gesamte Serie umfasst über 600 Minuten Spielzeit.

Heat Guy J – Gesamtausgabe: In einer fernen Zukunft wird der exzentrische Clair Leonelli nach dem Tod seines Vaters der neue Boss der Mafiagruppe „Vampire“. Allerdings wittern durch den Machtwechsel auch andere Mafia-Clans ihre Chance auf eine Vormachtstellung in der sonst so friedlichen Stadt Judoh. Plötzlich stehen Anschläge und Attentate auf der Tagesordnung. Um wieder für Gerechtigkeit zu sorgen, gehen der junge Cop Daisuke Aurora und sein androider Partner Heat Guy J auf Verbrecherjagd und lehren der Unterwelt das Fürchten!

So, es war wieder mal so weit, ich durfte mir eine Anime Serie anschauen, die ich bisher noch nicht kannte, um ehrlich zu, von der ich bisher auch noch nie etwas gehört hatte und weil ich so etwas gerne schaue und mich gerne überraschen lasse war ich mehr als gespannt wie diese Serie wohl sein wird, die auch schon wieder 15 Jahre alt ist. Um das aber vorweg zu sagen, man sieht ihr das nicht unbedingt an, sie wirkt dennoch frisch.

Besonders cool fand ich aber das Zukunftssetting, die ein oder andere Sache könnte man sich in der tat vorstellen, dass das mal so wird. Und wenn Amazon so weiter macht, dann wird Alexa bald genau so wie Heat Guy J, die lockeren Sprüche teilweise erinnern daran. Aber Spaß beiseite, ich fand die Serie insgesamt sehr unterhaltsam und konnte der Story leicht folgen, sie war also nicht so kompliziert wie man es sonst oft von Anime-Serien gewohnt ist. Es passierte pro Folge auch nicht zu viel, also ich würde behaupten es ist eher eine von der Story her übersichtliche Serie. Das heißt aber nicht, dass sie nicht spannend ist, in keinster Weise, denn die Spannung besteht seit dem Anfang bei dem der Cop seinem Androiden erklärt, dass egal wie gut sie befreundet sind, er seine Waffe gegen ihn nutzen würde, denn sein Dad wurde von einem getötet. Man könnte also erahnen in welche Richtung es mal geht? Aber ich will euch nicht zu viel verraten, ihr sollt es ja noch selbst schauen und das kann ich empfehlen. Mir hat die Serie gefallen, schaut doch selbst auch einfach mal rein.

8,0 von 10 androiden Begleitern