Healthy sweet & EASY: Glutenfrei und kalorienarm: Glutenfrei und kalorienarm Genuss ohne Reue Das große Fitness-Backbuch – Glutenfreie, kalorienreduzierte und fettarme Leckereien, die schnell und einfach mit wenigen Zutaten zubereitet werden. Von Cookies, Muffins über dekorative Geburtstagskuchen bis hin zur klassischen Weihnachtsbäckerei sind den Geschmäckern keine Grenzen gesetzt.

Ich habe viele Koch und Backbücher hier liegen, ich bin eben auch Hobbykoch und Bäcker. In meiner Freizeit backe ich sehr gerne, wenn ich auch nicht so gerne Kuchen esse. Ich habe Freude daran für Freunde, Bekannte und Familie zu kochen bzw. zu backen. So hatte ich also auch Interesse in dieses Buch zu schauen, das mal anders aufgebaut ist als die, die man sonst so kennt. Hier stehen die Bilder im Vordergrund und die Zutatenlisten sind eher so Beiläufig, dadurch hat das Buch eine tolle Qualität und ist damit auf jeden Fall schon einmal etwas Besonderes.

Was mich aber in der Tat überrascht hat war als ich Xucker gelesen habe. Ich kannte Xucker bisher nicht nicht und habe mir vorhin im Netz ertmal alles darüber durchgelesen, fand ich total spannend die Zucker-Alternative und bin jetzt so gespannt drauf, dass ich mir eine Packung im Netz bestellt habe. Soll ja nicht nur süß sein wie Zucker, sondern dazu auch noch gesund für die Zähne, wenns schmeckt spring ich im Kreis. Aber Spaß beiseite, ich bin begeistert von diesem Buch, schaut doch auch einfach mal rein.