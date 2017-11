Headup kündigt das Adventure „Trüberbrook“ an. Heute startet die Kickstarter-Kampagne des atmosphärischen Mystery-Adventures Trüberbrook. Das Spiel befindet sich in der Entwicklung bei der btf (bildundtonfabrik), unter anderem bekannt für das “Neo Magazin Royale” (ZDF) mit Jan Böhmermann.

Heute bekam ich eine Mail mit einer Kickstarter Kampagne. Normalerweise interessiert mich das nicht so, denn ich denke wenn man eine wirklich gute Idee hat, sei es auch zu einem Computerspiel, wird sich schon jemand finden der das finanziert. Irgendwas hier hat mich aber dann doch etwas genauer hinschauen lassen, ich glaube es waren die Bilder von den Gegenden.

Auf Kickstarter direkt wird dann erklärt das man alles selbst hergestellt hat. Also nciht gezeichnet, sondern mit der Hand gebaut. Da setzt man dann die digitale Spielfigur rein und fertig, zumindest grob erklärt. Ich fand die Idee so klasse und so kreativ, dass ich euch dies unbedingt zeigen wollte. Unterstützt dieses Projekt bitte, ich habe richtig Bock es zu spielen.

Während der geplanten Spieldauer von 7 bis 10 Stunden schlüpft der Spieler in die Rolle des jungen amerikanischen Physikers Hans Tannhauser, taucht mit ihm in das Dorfleben des geheimnisvollen Örtchens Trüberbrook ein und rettet, wenn alles gut geht, gemeinsam mit ihm die Welt …

In einem Mix aus Akte X, Twin Peaks, Science-Fiction und Heimatfilm erwartet die Spieler ein fulminanter Augenschmaus: sämtliche Landschaften werden von Szenenbildnern als aufwändige Miniaturkulissen in der Werkstatt gebaut, wie ein echtes Filmset inszeniert und anschließend mittels Photogrammetrie digitalisiert. Auf diese Weise entsteht ein ganz besonderer Look, der die Atmosphäre des Spiels unterstreicht.

Trüberbrook wird voraussichtlich im Herbst 2018 für Windows, Mac, Linux (DRM-free & via Steam) sowie für PlayStation®4, Xbox One und Nintendo Switch auf Deutsch und Englisch erscheinen; publiziert von Headup Games.