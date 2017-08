Head Goal ist ein Fußball / Volleyball Spiel von Unusualsoft, das vor kurzem auf Steam erschienen ist.

Head Goal: Im Grunde ist das Spiel ganz einfach. Man hat zwei Spielarten, einmal Fußball und einmal Volleyball. Das Prinzip ist auch schnell erklärt, man steuert eine runde Figur und muss beim Fußball den Ball in das Tor des Gegners bekommen, beim Volleyball natürlich dafür sorgen, dass der Gegner den Ball nicht bekommt. Das Spiel sieht dabei nicht unbedingt gut aus, so ähnlich gab es das schon einmal als kostenlose App aufn Handy, für den Umfang nun 5 EUR zu nehmen finde ich etwas viel, ich fände 1 EUR etwas fairer, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es ist auch so, dass es kurzweilig Spaß macht, zumindest Fußball, wenn man Mitspieler findet. Viele spielen es leider nicht und mit Bots kann man es auch nicht spielen. Wenn ihr also Bock drauf habt, dann kauft es euch jetzt, ich gehe davon aus, das man in ein paar Wochen niemanden mehr finden wird der spielt, aber das ist eine vorsichtige Eintschätzung von mir.

4,5 von 10 fiesen Kopfbällen