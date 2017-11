Hayati: Syrische Heimatküche: Eine kulinarische Reise durch den Orient ist ein Kochbuch von Edition Michael Fischer aus dem Jahr 2017.

Hayati: Syrische Heimatküche: Eine kulinarische Reise durch den Orient: Tauchen Sie ein in die Welt der traditionellen syrischen Küche: Taboulé (Bulgursalat), Fattousch (Brotsalat), Dajaj Harrah (scharfes Hühnchen), Batirsch (Auberginen mit Hackfleisch) und Bernyeh bill Zait (Okraschoten in Olivenöl) sind nur eine Auswahl aus den 100 Rezepten für Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts, mit denen uns Starkoch Fadi Alauwad die abwechslungsreiche syrische Küche und ihre Gewürze näher bringt.

Ein großes Thema immer wieder in den Medien und auch im privaten Bereich sind ja Flüchtlinge aus Ländern wie zb. Syrien. Es gibt die, die sagen das ist alles schlecht, es gibt die, die sagen das ist gut und die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen, denn ohne Zweifel bringt der Ansturm von vielen Menschen aus einem anderen Kulturkreis negatives mit, aber eben auch positives. Ein Beispiel für letzteres möchte ich euch gerne mit diesem Buch vorstellen. Die syrische Heimatküche ist total interessant und bisher hatte ich noch gar keine Erfahrung mit diesen orientalischen Gerichten. Hummus kennt man dann vielleicht noch aber dann hörte es bei mir auch schon auf, ich kannte von den Gerichten sonst soweit keines und fand es schon spannend einfach nur in dem Buch zu blättern. Die Küche ist ein teil der Kultur die wunderbar zu uns passt, so muss man das mal sehen, die positiven Dinge, denn letztendlich sind wir alle nur Menschen auf diesem Planeten mit regionalen Besonderheiten und die syrische Küche gibt es nun auch in Deutschland. Ich sage das so salopp, ich meine das aber auch so, denn dies Buch hat mir gezeigt, dass es überall Berührungspunkte gibt, hier nun einmal die Küche. Ich werde mir ganz sicher noch vieles aus dem Buch selbst nachkochen und bekomme schon Hunger beim Bilder anschauen, schaut doch einfach auch mal rein in dies Buch.

8,5 von 10 leckeren Rezepten