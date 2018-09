Hawaii – Reiseführer von Iwanowski ist ein Buch aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag vom 29. August 2018.

Hawaii – Reiseführer von Iwanowski: Hawaii ist ein ganz besonderes Reiseziel: Hier erlebt der Besucher eine perfekte Symbiose aus dem modernen Amerika und einer malerischen Südsee-Idylle. Aufgrund seiner isolierten Lage mitten im Pazifik haben sich Pflanzen und Tiere entwickelt, die weltweit nur hier anzutreffen sind. Auf den Inseln kann man jeden Tag eine neue und andersartige Landschaft entdecken. Über gut ausgebaute Straßen gelangt man oberhalb zerklüfteter Steilklippen von einem spektakulären Aussichtspunkt zum nächsten. Lavaströme, Korallengärten und schneebedeckte Vulkangipfel, hohe Wasserfälle und wüstenähnliche Steppe, dichter Regenwald und einsame Meeresbuchten mit Sandstränden … All das kann man auf einer einzigen Fahrt nacheinander erleben.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.

Das Reisehandbuch Hawaii geht ganz auf die Bedürfnisse von Individualreisenden ein, die mit dem Mietwagen oder auf Wanderungen den Archipel erkunden möchten. Detaillierte Routenvorschläge mit vielen praktischen Reisetipps zu Unterkünften und Restaurants aller Preisklassen führen über die Inseln Big Island, Kauai, Lanai, Maui, Niihau, Molokai und Oahu. Ergänzt werden die Beschreibungen durch zahlreiche Outdoortipps wie Wanderungen, Wassersport oder Whale Watching.

9,0 von 10 wunderbaren Reisezielen