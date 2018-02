Haushaltstipps für Dummies ist ein Buch aus dem Verlag Wiley-VCH vom 17. Januar 2018.

Haushaltstipps für Dummies Karolin Küntzel

Herausgeber: Wiley-VCH

Taschenbuch: 300 Seiten

Haushaltstipps für Dummies: Sagen Sie Dreck und Chaos den Kampf an! Lernen Sie, welche Putzmittel Sie wirklich brauchen und auf welche Sie getrost verzichten können. Erfahren Sie Wissenswertes zur Hygiene, zur Raumgestaltung und zur Fleckentfernung. Lernen Sie ein cleveres System zur Entrümplung kennen und erhalten Sie Survival-Tipps für Ihren ersten eigenen Haushalt. Damit „das bisschen Haushalt“ nur so wenig Aufwand wie nötig in Anspruch nimmt und Sie sich in Ihrem gepflegten Zuhause wohl fühlen können!

Dies ist eines von den Büchern, die man braucht, aber es nicht weiß. So komme ich mir nach dem ersten rumlesen jedenfalls vor. Ich wohne seit einigen Jahren alleine und bin nicht so der Künstler was das Einrichten des Innenraumes angeht. ich lebe eher funktionell, probiere gerne was aus, aber bin so richtig zufrieden noch nicht gewesen. Dieses Buch bietet viele Kapitel mit Tipps zu seinem Haushalt, einen möchte ich hierbei erwähnen, weil es einfach der Raum ist der mir am meisten am Herzen liegt, das Wohnzimmer. Ich weiß immer nie so recht wie ich meine Möbel anordnen soll, dies Buch hatte einige Tipps parat, die ich klasse fand. Ich wäre, so blöde es klingt, die auf die Idee gekommen meine Couch weiter nach vorne von der Wand weg zu ziehen. so ergibt sich eine ganz andere Ordnung, die mir besser gefällt. Ähnlich gute Tipps gabs auch fürs Schlafzimmer, klasse, denn ich hatte mir gerade die Tage ein Bett bestellt, das bald kommt. Ich kann euch dies Buch sehr empfehlen, besonders wenn ihr euch wie ich auch nicht so ganz sicher mit dem Einrichten seid.

8,5 von 10 wunderschön eingerichteten Zimmern