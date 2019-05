Haus aus Sand und Nebel ist ein Drama mit u.a. Ben Kingsley, Jennifer Connelly, Ron Eldard und Shohreh Aghdashloo von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2003.

Haus aus Sand und Nebel

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 121 Minuten

Ben Kingsley, Jennifer Connelly, Ron Eldard, Shohreh Aghdashloo

Englisch, Deutsch

Haus aus Sand und Nebel: Das Leben meint es nicht gut mit Kathy (Jennifer Connelly). Nachdem ihr Mann sich aus dem Staub gemacht hat, verkriecht sich Kathy an dem einzigen Ort, der sie vor dem Absturz bewahren kann: ihr Haus am Meer. Als ihr Zufluchtsort wegen eines Irrtums der Behörden zwangsversteigert wird, kämpft die labile Frau deshalb verzweifelt um ihr Heim. Und gerät mit dem neuen Besitzer, dem iranischen Flüchtling Amir Behrani (Ben Kingsley), aneinander. Auch für den Ex-Oberst birgt das Haus am Meer die Hoffnung auf ein neues Leben. Unaufhaltsam spitzt sich der erbitterte Streit zu einer grausigen Tragödie zu.

Der Film hat schon einige Jahre auf dem Buckel, wurde aber jetzt erst auf DVD herausgebracht und da ich ein riesen Fan von Ben Kingsley bin und auch Jennifer Connelly sehr mag musste ich hier natürlich reinschauen. Ich muss sagen, dass beide Hauptdarsteller ihre Arbeit hervorragend gemacht haben, besonders Ben Kingsley. Die Story war letztendlich etwas zu konstruiert, aber Ben Kingsley hat das einfach rausgerissen. Das Ende war so ergreifend, dass ich kaum atmen konnte vor Ergriffenheit und Geschocktheit. Ich kann euch den Film sehr empfehlen, alleine wegen diesen Momenten ein absolutes MUSS für jeden Filmfan.

Mit der dreifach Oscar®-nominierten Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Andre Dubus III gelang Regisseur Vadim Perelman ein ebenso düsteres wie kraftvolles Psychodrama über die vergebliche Jagd nach dem vielgepriesenen amerikanischen Traum. In den Hauptrollen brillieren die Oscar®-Gewinner Ben Kingsley („Gandhi“) und Jennifer Connelly („A Beautiful Mind“).

9,0 von 10 versteigerten Häsuern