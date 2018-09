Harry & Meghan: Ein royales Märchen ist eine Dokumentation aus dem Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2018.

Harry & Meghan: Ein royales Märchen: Vom Kennenlernen über die Verlobung bis hin zum großen Tag der Hochzeit: Die zweiteilige Dokumentation zeigt, wie die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle es geschafft hat, das Herz des britischen Prinzen Harry zu erobern. Viele Wegbegleiter des zukünftigen Ehepaars erzählen, wie sie das Paar erlebt haben und warum sie so gut zusammen passen. Im 2. Teil der Dokumentation erhalten die Zuschauer rückblickend Einblicke in die Trauung, die am 19.Mai 2018 stattfindet.

Ich bin normalerweise nicht so der Fan von diesen Royals. Also den Geschichten rund um König und Königinnen. Auch an Prinz Harry hatte ich nie so Interesse, habe hier aber doch mal reingeschaut und finde die Geschichte um das Paar doch sehr spannend. Im Grunde eine tolle Liebesgeschichte, der beide geben viel füreinander auf. Er sein lapidares Leben und sie ihre Schauspielkarriere um eben beide zu heiraten, was sie letztendlich ja auch getan haben. Das fand ich spannend zu sehen wie beide eben ihre Leben ändern. Die Hochzeit hab ich mir nur kurz angesehen, das interessiert mich dann weniger, aber diese DVD wird ein kleines Highlight für alle royalen Fans sein sag ich mal, die bekommen hier massig geboten, schaut also einfach selbst mal rein.

7,0 von 10 royalen Hochzeiten