Hardy Krüger – Weltenbummler, Vol. 1 ist eine Dokumentation mit Hardy Krüger von Studio Hamburg Enterprises (Pidax Film) aus dem Jahr 1987.

Hardy Krüger – Weltenbummler, Vol. 1: Weltstar Hardy Krüger präsentiert als erfahrener Globetrotter die schönsten Reiseziele dieser Welt. Sein großes Anliegen ist es, die Menschen so zu zeigen, wie sie wirklich leben. Zum Auftakt verschlägt es ihn in die Südsee, die, wie er selbst meint, „einmalig wie ein Traum“ ist. Ein sehr persönliches Reisejournal, das den Publikumsliebling unter anderem auch nach Alaska, Südindien, Australien, Kalifornien, Arizona, Rajasthan und in die Antarktis führt …

Hardy Krügers „Weltenbummler“ schaffte es insgesamt auf 35 Ausgaben und war ein Einschaltquotenhit bei der Ausstrahlung. Der beliebte Schauspieler fungierte als Präsentator und Autor der Reportagereihe über seine Reiseerlebnisse. Zum 90. Geburtstag von Hardy Krüger enthält diese DVD zusätzlich ein Porträt, das einen weiten Bogen vom jugendlichen Filmakteur für den Film „Junge Adler“ über die filmischen Stationen Paris und London bis zu einer überaus erfolgreichen Hollywoodkarriere spannt.

Episodenliste:

1. Mit Hardy Krüger in der Südsee

2. Mit Hardy Krüger bei den Indianern in New Mexico

3. Mit Hardy Krüger in Alaska

4. Mit Hardy Krüger in Rajasthan

5. Mit Hardy Krüger in Südindien

6. Schneevogel in Arizona

7. Mit Hardy Krüger in Australien – Teil 1

8. Mit Hardy Krüger in Australien – Teil 2

9. Mit Hardy Krüger in Kalifornien 10. Mit Hardy Krüger in der Antarktis Bonusmaterial:

8,5 von 10 Weltreisen